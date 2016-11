TXELL COSTA: «La meitat de les feines actuals desapareixeran»

Professora universitària, conferenciant i consultora de comunicació, màrqueting i vendes, Txell Costa s’encarrega de crear marques fortes, potents i úniques. Tot això ho fa a través de diferents estratègies de xarxes socials i llocs web que acabin reportant un elevat nombre de vendes als seus propietaris. Ha treballat amb més de 700 autònoms i petites empreses i és fundadora del CEO de Txell Costa Group. / PER MARC SOLANES

–Què vol dir ser emprenedor?

–Per a mi, és viure del que t’agrada i del que se’t dóna bé. Tot sovint vivim subordinats a la feina, cedint tant que ens acabem perdent a nosaltres mateixos i portant un estil de vida que mai haguéssim imaginat. Ni les sabates, ni els anells, ni les feines, ni les relacions ens haurien de collar mai. Emprendre m’ha donat la llibertat per viure com m’agrada i de la meva passió. En fi, viure amb més coherència.



–Quins països faciliten més l’emprenedoria als seus treballadors (a nivell legislatiu, d’ajudes...)?

–De veritat cal plantejar-nos-ho? Per què hem de mirar a fora constantment? Per feina viatjo molt i tinc la sort de tenir clients arreu del món, però sempre torno a casa pensant «com aquí enlloc». Està clar que els autònoms no ho tenim gens fàcil a països com l’Estat espanyol, però prefereixo assumir-ho que no pas recordar-me cada dia com n’estem de fotuts.

–Què és necessari per triomfar en el món de l’emprenedoria?

–Visió, carisma i compromís són alguns dels elements bàsics. Crec que són d’aquelles coses que es porten a l’ADN i no es poden aprendre.

–Quins trets comuns tenen els emprenedors de major èxit mundial?

–La mentalitat. Creuen en ells mateixos, són positius i solventadors. Quan estàs enamorat de tu mateix, pots enamorar els altres; sinó, és impossible. Creure en un mateix fa que defensis el valor del teu propi projecte, sàpigues marcar-te els límits, t’automotivis, etcètera.

–Quins són els ingredients per a que algú tingui èxit en el muntatge de la seva pròpia empresa?

–Ser bons en el que fem, que ens agradi reinventar-nos contínuament en un mercat accelerat i que la societat necessiti allò que fem i estigui disposada a pagar-ho. Defenso una emprenedoria ètica, que aporti a la societat, res de pilotades ni modes.

–Està el futur laboral dels joves lligat més que mai a l’emprenedoria?

–Penso que sí. Les empreses necessiten agilitat, reducció de costos i models de negoci com la intraemprenedoria –emprenedors dins la pròpia empresa– ho permeten. La meva empresa, Txell Costa Group, ja fa set anys que funciona així, trencant altres tòpics del paradigma tradicional: horaris flexibles, sense càrrecs, fitxar sense demanar el currículum... I els primers cinc anys vam treballar totalment en línia, sense oficines.

–Com serà el mercat laboral d’aquí a 20 o 30 anys?

–Ben diferent! Segons un estudi de la Universitat d’Oxford, desapareixeran més de la meitat de les feines actuals i n’apareixeran de noves. Es valorarà tot allò que no es pugui clonar ni substituir per robots. Per això crec tant en l’emprenedor que inverteix per ser més que mai ell mateix: autèntic, humà, generós.