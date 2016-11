MARC VALES: «Tenia altres ofertes, però he renovat perquè em sento valorat»

Marc Vales (Escaldes-Engordany, 4 d’abril del 1990) ja ha trobat el lloc idoni per continuar amb la seva carrera com a futbolista professional. L’internacional andorrà, un intocable en l’onze titular de Koldo Álvarez, acaba de segellar la renovació amb l’SJK Seinäjoki de la Primera Divisió finlandesa per dues temporades més.

–Era una prioritat continuar?

–Sí, he arribat a un lloc on m’han acollit bé, es tracta d’un gran club i una Lliga competitiva. Vaig fitxar a l’agost, en plena temporada, i sabia que si feia tres mesos bons podria sortir alguna oportunitat però també tenia clar que primer volia escoltar-los a ells i l’oferta que m’han fet ens satisfà a totes les parts.

–El club ha maniobrat ràpid. Ha sentit que era prioritari renovar-lo?

–Ja tenia l’opció de seguir però calia arribar a un acord econòmic. Sí que és cert, però, que s’han donat pressa ja que només acabar la lliga van iniciar els contactes.



–Ha rebut altres ofertes?

–Sí, en tenia alguna, però sentir-me valorat ha pesat més.

–A Espanya havia passat per clubs de Tercera i Segona B com el Binéfar, Atlètic Montsó, Atlètic Balearis, Reial Madrid C, Saragossa B i l’Hospitalet. Què li aporta el Seinäjoki?

–Moltes coses. Marxar a un altre club per guanyar més diners igual no em garanteix altres coses que aquí sí que tinc, com sentir-me valorat per l’afició, el club, l’entrenador... Aquest és un club seriós i el vestidor és una família.

–És un gran de Finlàndia?

–D’entrada és un club jove, de només deu anys, però és l’únic del país que ha guanyat tots els títols possibles. Campió de Copa i de Lliga a totes les divisions, que hi ha quatre. Aquest any hem acabat tercers a la Lliga i campions de Copa. L’Hèlsinki té més diners però esportivament, el Seinäjoki és un gran, sí. Per a l’any vinent es manté la columna vertebral de la plantilla; cal fer un parell de retocs i serem un dels favorits al títol.

–Creu que està en el millor moment de la seva carrera esportiva?

–Sense dubte. En ganes, en joc… En tot. Les lesions m’han llastrat els darrers anys però aquestes coses passen i ja he passat pàgina.

–Quan comença la pretemporada?

La plantilla està convocada per a principis de desembre. Ara estem de vacances però com jo tinc partits de selecció m’han donat permís per incorporar-me al gener. I a l’abril comença la lliga.