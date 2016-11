Entrevistes SANDRA SANMARTÍ: «Per gestionar l’angoixa cal definir les prioritats» SANDRA SANMARTÍ EXPERTA EN FORMACIÓ

L’experta en formació, Sandra Sanmarti, ofereix cursos pràctics per aprendre a gestionar i reduir l’estrès. És també responsable de l’empresa Neuroagencia, que té com a objectiu ajudar a les empreses, professionals i persones a créixer des dels valors. / PER LÍDIA RAVENTÓS



–Com es pot gestionar i reduir l’estrès?

–Normalment quan estem estressats tothom ens diu que ens relaxem i ens tranquil·litzem. Però no ho sabem fer. Amb el curs que oferim volem enfocar de manera cent per cent pràctica com es pot gestionar l’estrès.



–I quines són aquestes pràctiques?

–Ensenyem, entre altres coses, tècniques de mindfulness. El que es tracta és de separar-se del que és l’emoció que estem sentint de nosaltres mateixos. El que es vol és mirar-ho des de fora. Hi ha moltes tècniques de mindfulness que ens ajuden a observar el que estem sentit i veure-ho separat de nosaltres de manera que ens resulta molt més fàcil de gestionar. Si ho veig separat de mi em resultarà molt més fàcil gestionar-ho que si em confonc amb aquestes emocions i no me’n puc allunyar.



–Ens pot posar un exemple pràctic?

–Seure amb l’esquena recta i respirar profundament observant el nostre cos. Així hem d’aconseguir localitzar on es focalitza la nostra tensió. Preguntar-se: Aquesta emoció on l’estic sentit? Hi ha gent que la sent al pit, gent que la sent al cap, a la panxa... Un cop identificada cal deixar-la créixer i ser conscient que tu no ets aquesta emoció. La tendència dels éssers humans és que quan veiem quelcom que no ens agrada ho rebutgem. En aquest cas hem de fer tot el contrari. Acceptar que hi ha aquesta emoció negativa. Quan poses l’atenció en això i ho deixes fluir, l’emoció, per ella mateixa, perd intensitat.



–Hi ha més tècniques per gestionar l’estrès i l’angoixa?

–Un altre tema important són els hàbits que podem adquirir per estar més centrats en el nostre dia a dia i reduir l’angoixa. Un altre es basa en el que es diu un diari de gratitud. Es tracta que cada matí quan t’aixeques et focalitzis en totes les coses positives que té la teva vida, perquè normalment quan estem estressats la tendència és veure només les coses negatives. I quan més ens focalitzem en allò negatiu, més creix i acabem en un espiral que ens impedeix veure més enllà. Aquest punt és important perquè pot arribar a portar a una persona a cremar-se, a no veure res més, i a necessitar, fins i tot, ajuda mèdica. Per tant, cal ensenyar a la nostra ment a focalitzar-se en allò que és positiu.



–Moltes vegades tenim la sensació que ens falten hores al dia. És falta d’organització?

–Un tema important per gestionar l’angoixa és definir les nostres prioritats. Tenim tantes coses a fer, tants fronts oberts que hi ha un punt en què t’aclapares. No saps ni cap a on anar ni cap a on focalitzar l’energia. Aleshores cal parar i pensar quines són les nostres prioritats. Definir, si només poguéssim fer tres coses, quines serien i enfocar la nostra atenció a aquests tres objectius. Tot això dit està molt bé però després cal fer-ho.



–La teoria sembla fàcil però fer-ho és més complicat...

–És cert. Tot això dit està molt bé però després cal posar-ho en pràctica. Per això el curs que oferim intentem que sigui molt pràctic perquè la gent en el seu dia a dia vagi aplicant diferents canvis que ajuden a no aclaparar-nos.