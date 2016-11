AGUSTÍN RUIZ: «M’he trobat pacients de 30 anys amb alzheimer»

Agustín Ruiz és director de recerca de la Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades, que actualment realitzadiversos programes que contribueixen a la prevenció i a l’eradicació de l’alzheimer, una malaltia que, malgrat avui dia afecta a menys de 50 milions de persones, es preveu que acabi afectant més de 130 milions de persones l’any 2050. / PER MARC SOLANES

–Què és exactament l’alzheimer?

–És un procés neurodegeneratiu que afecta el cervell, que involuciona ja que moren neurones de forma progressiva. En conseqüència, aquest perd algunes de les seves qualitats i capacitats.

–Quin és el procés químic de destrucció de neurones?

–Aquesta és la gran pregunta. Hi ha una hipòtesi canònica que diu que la mort neuronal es produeix per l’acumulació de dues proteïnes tòxiques: amiloide (que s’acumula fora de les neurones) i tau (que s’aglutina a dins de les pròpies neurones). Encara, però, no se sap ai això es produït per la mateixa malaltia o n’és una conseqüència.

–Quins factors afavoreixen el seu desenvolupament?

–Malgrat ser una qüestió que encara es troba en fase d’investigació, cal dir que en l’alzheimer, el component genètic és molt important (al voltant del 80% dels casos). L’altre 20% poden ser creats per hipertensió, diabetis, obesitat, traumatismes cerebrals severs...

–De quina forma es pot prevenir aquesta malaltia?

–En aquest sentit, podríem definir tres fases de prevenció diferents: primària, secundària i terciària. La primera –que seria l’ideal– consisteixen en disminuir l’exposició envers els factors de risc que poden acabar provocant la malaltia, al mateix temps que es combaten (disminució de les dietes riques en grasses, control de diabetis, realització d’exercici físic...). En la secundària, s’intenta detectar la malaltia quan abans millor i s’intenten desenvolupar fàrmacs per intentar disminuir la deposició de proteïnes tòxiques a les neurones dels afectats.

–I la terciària?

–Aquí ens trobem amb el punt més polèmic: no tenim cap tractament que detingui per complet la malaltia. Aquesta consisteix en frenar el procés al màxim, però aquí encara queda un llarguíssim camí per recórrer.

–A partir de quines edats és més comuna la malaltia?

–Jo diferenciaria entre la malaltia d’alzheimer que apareix abans del 65 anys d’edat (que només representa entre un 1% i un 5% dels casos), que es produeix per mutacions genètiques molt concretes i l’altre, que afecta la gran majoria dels casos i que afecta els pacients a partir dels 72 anys de mitjana aproximadament. Aquesta darrera, malgrat tenir factors genètics, no ha de ser obligatòriament hereditària.

–Es detecten molts casos en nens i joves?

–Joves sí, però no és gens comú en nens. El procés de constitució del cervell dels infants evita que es produeixi, mentre que a partir dels 20 anys d’edat sí que s’han detectat algunes mutacions que comencen a acumular proteïnes tòxiques. Ens hem trobat amb casos de pacients amb 30 anys.