Entrevistes SCOTTY JORDAN: «Amb les lesions aprens a calcular més» SCOTTY JORDAN RIDER Scotty Jordan.

La creu dels esportistes són les lesions. Després d’anys acumulant-ne, Scotty Jordan espera aquesta temporada lliurar-se’n i mostrar tot el seu potencial als camps de neu. / Per JOAN JOSEP BLASCO



–Com es troba després d’haver passat pel quiròfan i iniciar la pretemporada?

–És una lesió que m’havia de tractar i ara sí que tinc bé el genoll. Vaig estar dues setmanes a Saas-Fee i m’he notat molt bé. Ara falta acabar amb els detalls perquè aquest genoll acabi d’estar del tot bé i començar la temporada. Crec que tot està correcte perquè aquests dies que he fet d’esquí he notat molta millora i les molèsties han marxat.



–Les lesions són un element amb què els riders heu de conviure...

–No es poden evitar perquè és un esport de risc, però amb les lesions aprens a calcular més i a cuidar més el teu cos, com fer els estiraments correctament.



–Mina molt la moral tanta lesió?

–És dur perquè et perds una temporada i veus el que van fent els teus companys. És difícil, però et fa pujar amb més ganes. També s’ha de ser realista i si el meu cos no aguantés ho deixaria, però veig que puc fer una bona temporada i els trucs els tinc. Si la puc aguantar i estar al nivell que vaig estar abans penso que puc anar a més.



–Què n’espera de la temporada?

–Primer de tot acabar-la, entrar entre els quaranta millors i fer algun resultat que em pugui fer pujar el llistó. Un resultat que em permeti arribar als Jocs Olímpics. Crec que podria realitzar-lo. Si tot va bé el puc aconseguir, sent molt constant a les competicions i els entrenaments.



–Entre els riders hi ha una forta competència? S’estudien mútuament i els trucs que fan els altres?

–Tothom competeix contra ell mateix i està clar que hi ha atletes que estan per sobre perquè tenen un truc més. Els que estem per sota volem arribar al mateix nivell si fem una bona execució dels trucs.



–Com es decideixen els trucs a realitzar?

–Ho veiem a mesura que anem fent competicions i entrenaments. Fem uns trucs i veiem a quin nivell podem arribar i si som capaços o no. El que és molt important en l’slopestyle són trucs d’un costat i un altre. La diferència es fa així, amb diferents grabs, i qui rota més.



–La concentració és vital a l’hora d’afrontar un big air o un slopestyle...

–És el més important perquè una petita mà en una recepció et fa baixar molts punts. S’ha de ser molt constant i sòlid en les recepcions i tenir els trucs molt per la mà per clavar-los a les competicions. A la pretemporada si no ens surt un truc l’hem de fer 10 o 20 vegades al dia per a que sigui perfecte. S’ha de fer de mica en mica fins que et surti, començar per la base i anar progressant. Després és repetir-lo una i altra vegada fins que et surti amb els ulls tancats. No pots estar pendent en una competició sobre si em sortirà bé o no. Has d’anar amb la ronda clavada i només pensar si amb les condicions meteorològiques ho pots fer igualment.



–És com quan et presentes a un examen. Tu ja saps si has estudiat o no...

–La preparació de l’examen seria la pretemporada. Si la fas bé, amb els trucs sòlids, que és com fer els deures, l’examen sortirà bé.