JOAO DE MELO: «Hi ha escoles on els nens escullen els professors»

Amb 26 anys, forma part de la taula permanent del Fòrum Nacional de Joventut d’Andorra, sent un dels seus principals impulsors en la seva reaparició fa aproximadament un any i mig després de desaparèixer per una enginyeria burocràtica que en feia impossible la seva supervivència. Ha realitzat una ponència al Fòrum Mundial de la Democràcia, sent escollit directament pel Consell d’Europa entre més de 500 joves d’arreu del món.

–Què és el Fòrum Mundial de la Democràcia?

–És una conferència que se celebra cada any al novembre tractant diversos temes, és la segona vegada que assisteix. Aquest any va anar dedicat a l’educació en la democràcia, i va ser mot important ja que considero que és a nivell educatiu quan s’inculquen tots els valors de l’individu en tots els sentits. Un dels exemples més xocants va ser un conferenciant d’Israel, creador d’una escola democràtica en aquest país on es decideix absolutament tot: escullen els professors, les matèries, les formes d’aprendre...

–Algun altre ponent destacable?

–Una dona afgana va explicar el projecte que està duent a terme en diverses escoles afganes mitjançant sistemes participatius, un país molt endarrerit en aquest sentit, sobretot en zones rurals.

–De què tractava la seva ponència?

–De la mala praxis que estan rebent els joves pels comportaments de la classe política envers aquesta temàtica. Per exemple, el cas del referèndum a Catalunya o el cas d’algun país sudamericà.

–Vas ser seleccionat directament pel Consell d’Europa...

–Per participar-hi com a jove has de fer una aplicació quatre mesos abans en la qual has de respondre diverses preguntes i fer un vídeo de dos minuts explicant les teves motivacions. Aquest any s’han presentat 500 joves de tot el món. En total, hi havia 80 joves escollits de 60 països diferents, i els assistents totals han ascendit fins a més de 3.000.

–Quina repercussió pot tenir per al Principat?

–A mi m’agradaria, en un futur, dedicar-me activament a la política. Cada vegada estic més motivat i seria una bona manera per importar els coneixements i els intercanvis que es produeixen en aquests esdeveniments a nivell internacional en favor del país.

–Com es percep Andorra en aquest Fòrum?

–Depèn. La majoria de països europeus saben on estem situats. Si parles amb la gent de països més allunyats (Àfrica, Àsia...) no tenen gaire idea, ho confonen amb una regió d’Espanya o de França.

–Hi ha esperança per als joves en la situació actual?

–La idea és que nosaltres puguem revertir aquesta situació. «Els joves són el futur» és una frase equivocada ja que, per contra, som el present, i si no tenim oportunitats al present no hi haurà un futur possible.

–Detecta un gran desinterès de la política a la resta de països europeus, tal com passa a Andorra?

–Tots ells sempre parlen que els joves tenen molta dificultat per participar en processos polítics. El descontentament per la sensació que «no serveix per a res» fa molt mal al país, ja que si tots hi participessin sí que es podrien canviar moltes coses.