JORDI ALÁEZ: «Si sortim al camp és per guanyar el partit»

Té només divuit anys i és una de les sensacions del moment per la seva entrada a la selecció, on arriba per quedar-s’hi. Els seus objectius futbolístics els té clars i confia poder-los fer realitat els pròxims anys. No es posa límits.

– En aquesta fase de classificació s’ha guanyat el lloc a l’absoluta. S’esperava tenir aquesta participació?

– La veritat és que no em pensava que tot plegat arribés tan aviat. Ho veia més lluny, però vull aprofitar-ho. Vull seguir tenint la confiança de Koldo Álvarez i aprofitar les oportunitats que em doni. Treballo fort per seguir convencent-lo.

– No és gens normal que un juvenil estigui en tota una selecció absoluta i a més fent-ho de titular. Si els jugadors del combinat nacional es troben amb grans diferències quan juguen amb el seu club i quan ho fan amb la selecció, per a vostè encara és un salt molt més gran per estar jugant a la Preferent juvenil...

– Quan surts fora d’Andorra ja es nota molt la diferència de per si, i amb la selecció el salt és grandiós, perquè et trobes en mig de l’elit del futbol, enfrontant-te amb alguns dels millors jugadors i seleccions del món. El futbol que vaig viure quan vam jugar a Portugal és increïble. Jugar allà va ser una gran oportunitat per a mi i seguiré lluitant per jugar partits d’aquest tipus.

– Que tal es porta a la seva edat això d’enfrontar-se a les estrelles del futbol mundial?

– És impactant, perquè et pares a pensar que fa un temps les veies per televisió i ara les tens al davant, i t’hi has d’enfrontar al terreny de joc. Però una vegada estàs al camp això s’oblida i un cop ets allà estàs del tot concentrat i no penses qui ets i a qui tens al davant.

– Va debutar amb l’absoluta a l’estiu en un amistós davant Azerbaidjan i en partit oficial en el primer de la present fase contra Letònia. Que li passa pel cos un cop comprova que sortirà a jugar i s’estrenarà?

– La primera impressió és de nervis. Després de molt agraïment i d’unes ganes boges que comenci el partit.

– El seleccionador està fent una forta aposta pel relleu generacional amb l’entrada de diferents jugadors joves com vostè. Que poden aportar?.

– Tot el que poguem pel bé de l’equip. Tenim una gran motivació i ganes. Segur que aportem un grau de canvi i aprenem dels que ja tenen una gran experiència internacional. Des d’un primer moment sempre ens han tractat molt bé.

– Com veu la selecció en un futur? Tornar a puntuar està a prop?

– Podem aconseguir-ho aviat. Si sortim al camp és per guanyar el partit i aquesta és sempre la nostra mentalitat. Els resultats segur que arribaran. Moltes vegades és més psicològic que una altra cosa, com va apassar a Hongria. A la llarga segur que aguantarem els noranta minuts el nivell que vam mostrar en la primer tram del matx.

– A nivell personal com veu el seu futur futbolístic?

– No em poso cap límit. A base de treball vull aconseguir grans coses. A nivell de club vull arribar el més lluny possible, i amb la selecció seguir comptant per a l’entrenador. Em preparo per seguir millorant sempre.