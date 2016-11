MARTA PONS: «El càncer es pot prevenir amb una bona dieta»

Marta Pons és graduada en Dietètica i Nutricionisme per la de la Universitat de Navarra (titulació relativament recent en el món acadèmic) i té un màster d’especialització en nutrició. Va realitzar les pràctiques laborals a l’Hospital Universitari de Can Ruti (Badalona). Actualment, és la presidenta del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes i dirigeix centre de dietètica i nutrició que exerceix tant de consulta com d’assessorament a escoles, hotels, geriàtrics, classes a l’Escola d’Hostaleria d’Encamp i a l’Espem. / PER MARC SOLANES

–No som prou conscients de la importància que té l’alimentació?

–Cada cop més, però no sé si ho som del tot. Segons la OMS, tres quartes parts de les morts són relacionades amb l’estil de vida, per tant es tracta d’un dels factors més determinants per a la salut de les persones. Són xifres brutals.



–Una bona alimentació pot prevenir determinades malalties?

–Sí, estic totalment convençuda. Si mengem bé controlem millor el nostre pes, els nostres nivells de sucre, la pressió, les analítiques... mentre que moltes malalties d’avui en dia venen determinades per un mal control d’aquests factors.

–Com per exemple?

–Malalties de tipus cardiovasculars, obesitat, diabetis tipus 2, el síndorme metabòlic (diabetis, tensió, analítica alterada, colesterol...), etc.

–Es poden arribar a curar determinades malalties amb un canvi d’hàbits alimentaris?

–Depèn de quines. Si es parla de malalties cardiovasculars, el percentatge de reincidencia pot arribar a baixar de manera molt important. Una diabetis, tot i que no es cura, se’n poden arribar a mitigar molt les conseqüències...

–I en el cas del càncer?

És el gran desconegut ja que no hi ha una causa única, però sí que se sap que l’alimentació en té un paper molt destacat (fins i tot per arribar a prevenir-lo o aturar-ne el procés, especialment en aquelles persones amb antecedents familiars). A més, és molt important per al tractament (quimioteràpia, radioteràpia....).

–Quina opinió li mereixen aquestes noves modes de vegetarianisme i veganisme que s’estan estenent tant en els darrers anys?

–Està clar que són opcions alimentaries que la gent tria, ja sigui per salut o per motius ètico-socials. Aquestes estratègies, a nivell nutricional, poden ser desequilibrades si no es fan correctament. Si es decideix prendre un camí en aquest sentit s’ha de tenir molt clar que cal assessorar-se, compaginar bé els aliments, absorbir els minerals necessaris, greixos, proteïnes...per a que no es produeixin desequilibris greus en el nostre cos.

–Els aliments processats són tant dolents per la salut com s’ha dit últimament?

–Si parlem de processats, parlem de gairebé el 80% dels aliments que pren la societat d’avui en dia (literalment, són aquells que no els prenem tal qual no els recollim). És un error definir un processat com a un aliment dolent ja que hi ha fins i tot processats vegetarians. No és el mateix un frankfurt que una tonyina en conserva, i tots dos són processats...