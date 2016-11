CARLOS JIMÉNEZ: «Hem de salvar la Terra, no tenim un planeta B»

Carlos Jiménez és responsable de l’Oficina de Comunicació per Espanya i Andorra del Centre Regional d’Informació de les Nacions per a l’Europa Occidental. Una definició molt llarga per una persona amb una gran responsabilitat a nivell d’acció global per part d’un dels organismes més importants i influents pel que fa a la política internacional.

–Què suposa l’adhesió de Crèdit Andorrà al Pacte Mundial de les Nacions Unides?

–Es tracta d’un pas molt important tant per nosaltres com per a la institució. A banda de la meva feina, el que més valoro és presenciar aquest tipus d’iniciatives. És fantàstic que ens piqui a la porta una institució com aquesta i demani com ho pot fer per incloure’s dins d’aquest conveni. Quan una emprea decideix donar aquest pas, es demostra que la nostra feina té un valor i que representa quelcom útil per al món.



–Què són exactament els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) als qual també s’ha adherit Crèdit Andorrà en els darrers dies?

–En la meva opinió es tracta d’un compromís ètic, un moviment a nivell històric en el qual es va demanar la opinió a 10 milions de persones (entre ells, 300 andorrans i andorranes) per a que identifiquessin el que necessitaven per construir un món millor. Aquestes opinions, juntament amb les aportacions de diverses institucions polítiques i acadèmics de tot el món, es van decidir un reptes que la humanitat reclamava per millorar i que es recullen en aquests objectius.

–És una aspiració utòpica, dins del món en el que vivim avui en dia?

–Es tracta d’una delcaració d’intencions, una reclamació duta a terme per totes aquelles persones que aspiren a construir un món més sostenible en què els nostres fills hi puguin viure sense grans dificultats.

–Pel que fa a la societat civil, els resultats acaben sent tangibles pels propis ciutadans?

–Aquest n’és un exemple. A més, els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM) també es van complir, tal com exemplifiquen les dades recollides 15 anys després. Sí que es veritat que determinades fites en territoris concrets no es van arribar a assolir, però es pot parlar d’un èxit notable en termes generals.

–Qui pot contribuir a que es compleixin aquestes iniciatives?

–Els reptes més important s’assoleixen gràcies a les petites iniciatives, al projectes en els que cadascú contribueix des de l’àmbit local a uns objectius globals que acaben repercutint a tothom.

–Quina importància té que el sector privat s’adhereixi a aquest tipus d’iniciatives, donat el seu important paper a nivell d’influència internacional?

–Moltíssima. Al final, tot es redueix a una responsabilitat compartida. El caldo del cultiu on es poden dur a terme gran part d’aquestes accions és l’àmbit privat, i la història ens ha anat demostrant que a mesura que avancen els anys cada vegada hi estan més interessats.

–La desregulació i el capitalisme salvatge dels darrers anys no amenacen aquest tipus d’objectius?

–Jo crec que no. La signatura de l’acord de París de l’any passat va suposar un fet històric. Aquest és el camí que hem de seguir ja que no hi ha marxa enrere, no tenim un planeta B, aquest és el que tenim i l’hem de salvar.