ROSA GARRALLÀ: «Portar un cor amb poca gent és problemàtic»

Rosa Garrallà és una membre del Cor Internacional d'Andorra, una agrupació de músics amateurs que ofereix les seves cançons en dates tant significatives com el Nadal. En aquest marc, el grup ja ha realitzat el concert tradicional de cada any, i aquest dissabte, a les 12 del migdia, actuarà a la plaça del Poble per vestir el Poblet de Nadal de la capital.

–El Nadal és una data força agitada per al Cor Internacional, han realitzat el concert de cada any i ara tocaran a Andorra la Vella.

–Sí, la veritat és que són unes dates molt assenyalades, però sempre anem fent alguna que altra activitat durant tot l’any.

–Què es trobaran els ciutadans en l’actuació de dissabte?

–L’actuació seguirà una mica les cançons que hem anat fent fins ara. Hi haurà nadales, perquè estem en temporada, però també cantarem alguna altra cançó fora d’aquesta temàtica, tot i que encara no la tenim del tot definida.

–Tot i això, seran cançons tradicionals?

–Com sempre. Seran cançons tradicionals i també d’altres països. Cantarem temes anglesos, alemanys, amb arrels africanes... Ja sap tothom que dins del nostre repertori sempre cantem amb molta variació.

–El Nadal és quan més actuacions fan, però que més ha preparat el cor?

–Per exemple, el passat mes d’octubre, durant la capitalitat iberoamericana d’Andorra la Vella, vam fer una missa criolla al Teatre Comunal on vam cantar El Glòria, El Credo o El Santus, entre altres. Vam estar acompanyats per un percussionista, un guitarrista i una soprano. Va ser una experiència molt enriquidora.

–El cor pot anar fent totes aquestes actuacions amb els membres que té actualment?

–La veritat és que ara estem buscant a gent que vulgui introduir-se al Cor Internacional d’Andorra, perquè ens ho passem molt bé sobretot si hi ha molta gent. I intentar portar un cor amb poca gent és força problemàtic, perquè si un dia –pel que sigui– falta un o altre, el cor s’en ressent. Per tant, necessitem el màxim de persones per poder fer actuacions com Déu mana.

–Manquen homes o dones?

–Necessitem tant homes com dones. Però també és veritat que si s’apunten homes millor, perquè ara mateix no en tenim cap. I alhora de conformar les veus són necessaris els dos registres. Per tant, volem fer una crida per augmentar el cor.

–Què han de fer els interessats en inscriure’s?

–Ens poden trobar cada dijous al Centre Cultural de la Llacuna a les 21.00 hores. Tothom serà benvingut.

–Quants cantants té ara el Cor?

–A hores d’ara som 20, però l’any passat (en questes dates) érem uns 31. I la veritat és que es nota la davallada. A l’hora de cantar també es nota.

–Per què aquesta disminució?

–No és tant un tema de baixes perquè la gent hagi marxat, sinó més per temes de compatibilitat d’horaris, per malaltia, etc.

–Hi ha algun requisit per formar part del cor?

–No, pot venir tothom qui vulgui. Perquè cada dia anem treballant la veu i poc a poc es va aconseguint. No s’ha de tenir por, sobretot t’ha d’agradar cantar.