Entrevistes PAU SUBIRÀ I ANNA LLUCH: «El moviment escolta ensenya a compartir» PAU SUBIRÀ I ANNA LLUCH CAPS ESCOLTA Pau Subirà i Anna Lluch, de l'Agrupament Escolta i Guia Lauredià.

L’Agrupament Escolta i Guia Lauredià es presenta dissabte que ve amb l’activitat Cau al carrer, que tindrà lloc a partir de les cinc de la tarda a la plaça de la Germandat de Sant Julià. Pau Subirà (1995) i Anna Lluch (1985) en són el secretari i la vicepresidenta. / Per ESTHER JOVER MARTIN



–Què és el moviment escolta?

–És un moviment d’abast mundial que educa en projectes, amb activitats al cau. Nosaltres, per començar, ens trobarem un o dos caps de setmana al mes i organitzarem excursions i campaments. Però tot segueix un fil, un projecte educatiu perquè nens i joves hi participin.



–A quines edats va dirigit?

–El moviment va dirigit a canalla i joves dels 6 als 18 anys, però nosaltres comencem dels 11 als 14 anys, que són els rangers i les noies guia.



–Qui ho ha organitzat?

–Tots som joves lauredians, que trobàvem a faltar activitats per al jovent al poble. L’Anna havia format part d’un grup escolta, a Igualada, i d’altres caps han estat membres d’un cau. Hi ha més de 40.000 agrupacions per tot el món, i a Andorra no n’hi havia cap. Ara ens donem a conèixer, amb una activitat que tindrà lloc dissabte, i que està oberta a tothom, i on també participarem a la Marató de TV3 amb una xocolotada i ballant un flash mob. L’activitat del cau la començarem al febrer.



–Quanta gent són?

–De moment som cinc caps escolta, tots amb carnet de monitor, i una vintena de col·laboradors.



–L’escoltisme està molt relacionat amb la muntanya, no?

–Sí, sí, amb la motxilla, la tenda de campanya i el foulard! I Andorra és un lloc idíl·lic per fer-ho.



–Aina és el més similar que hi ha al moviment escolta.

–Sí, però no és moviment escolta. A més, nosaltres no tenim res a veure amb la religió.



–Quins són els valors que s’aprenen en el moviment escolta?

–Sobretot a compartir, i també l’austeritat, l’estima per la natura, el voluntariat, el treball en equip... Al cau, els joves viuen experiències increïbles, desenvolupen habilitats socials i potencien la seva autonomia. Volem que esdevinguin persones responsables, conscients, actives i compromeses amb la societat.



–I quin projecte pedagògic seguiran?

–Bé, com que encara no tenim tradició, seguirem el que es fa al moviment de Catalunya, on ja fa molts anys que es practica l’escoltisme.



–Què s’ha de fer per guanyar-se el mocador que porten?

–Cada moviment escolta té el seu mocador, i nosaltres hem triat aquesta combinació de colors, blau i taronja. De moment, el portarem els caps i pensarem com se’l guanyaren els seus membres, ja que és un motiu d’orgull.



–Per apuntar-s’hi?

–Aquest dissabte ens presentem al carrer, i el dia 21 farem una reunió informativa per explicar tots els detalls.