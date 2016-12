ADRI RODRIGUES: «M’han fitxat per tenir-me si pugem a Segona B»

PER IVÁN MOURE



Adri Rodrigues (14 d’agost del 1988) va signar el dijous passat amb el CP Villarobledo, club al qual havia estat la temporada passada i al qual torna en aquest mercat d’hivern després d’uns mesos al Quintanar del Rey, un rival del grup 18 de Tercera.

–Duel entre el primer i el segon classificat i empat a dos amb vostè a la banqueta. Esperava ser titular?

–No, encara és massa d’hora, només he fet tres entrenaments. Però confio que les coses canviïn, si m’ha fitxat un equip en què tot va bé és per reforçar una posició [la de central] que creuen que és millorable. Jo confio en acabar jugant.

–Fitxar per un rival de la mateixa lliga com li ha sentat a la directiva del Quintanar?

–No hi ha gaire rivalitat, però no ha agradat, tot i que jo tenia clar que havia de marxar. Hi havia un projecte de jugar el play-off d’ascens, però s’ha anat desinflant i el president va fer fora dos jugadors i l’entrenador. Han passat coses estranyes i no m’agradava com estava la situació. De fet ja m’havien avisat però com coneixia l’entrenador vaig confiar. Em vaig equivocar anant-hi, però també és fàcil dir-ho ara.

–Tenia altres ofertes?

–Sí, entre elles una d’un Segona B de la part baixa, però no tinc ganes de tornar a un Marino de Luanco. Aquí he signat un any i mig, tenim un projecte esportiu seriós per pujar i això dona confiança. Hi ha una estructura mig professional, una plantilla amb ambició... Tenim per exemple a Calle [havia jugat a Primera amb el Recre i el Xerès…]. I què vols que et digui, aquí vaig estar bé, es viu bé, Em sento estimat... No podia dir que no.

–I per què havia marxat a l’estiu?

–Volíem continuar les dues parts però el club va canviar de propietari, la situació es va anar retardant i jo no volia que l’estiu fos un culebrot, tenia la oferta del Quintanar i com el projecte pintava bé, vaig acceptar.

–L’Estadi es diu El Barranco del Lobo... Dóna pistes sobre el potencial d’un equip que aspira a pujar a Segona B?

–Li diuen així perquè has de baixar unes escales que sembla un barranc. I el llop, potser sí, és per transmetre respecte.

–Ha jugat a uns deu equips de tercera i un de Segona B. Es veus preparat per assentar-se en una categoria més alta?

–M’han fitxat perquè em quedi si l’equip puja. I sí, jo em veig preparat. Al Marino vaig jugar, he demostrat que puc competir en aquesta categoria. D’allò fa dos anys i ara m’he fet més jugador, sóc més tranquil i madur. Potser porto més de 200 partits a Tercera, crec que puc donar aquest salt.

–A la selecció últimament ja no té tants minuts com a l’anterior fase. Ser titular en aquest equip li obriria de nou les portes?

–Això espero. Lluitaré per un lloc, com faig i he fet sempre, però és decisió del seleccionador i tampoc no sé els seus criteris per fer jugar uns o altres.

–S’ha plantejat si tornarà al Principat per jugar a l’FC Andorra o a la Lliga?

–M’han fet alguna oferta, però amb 28 anys que tinc, de moment no m’ho plantejo.

–Segueix la Lliga Nacional?

–És clar, tinc molts amics jugant-hi i la vaig seguint sempre que puc.