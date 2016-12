Entrevistes MARTINA LINARES: «A l’estiu podem comptar els usuaris que vénen!» MARTINA LINARES AJUDANTA DE BIBLIOTECA Martina Linares a la Biblioteca Comunal del Pas de la Casa.

Els cartrons dels rotllos de paper higiènic o de cuina poden esdevenir cérvols nadalencs. Martina Linares, de la Biblioteca Comunal del Pas de la Casa, impartirà un taller gratuït per a infants de 6 a 10 anys. L’activitat creativa tindrà lloc el 28 de desembre, dia dels Sants Innocents, a les quatre de la tarda. / Per ESTHER JOVER MARTIN



–Vostè ha treballat amb canalla i ara a la biblioteca.

–Havia estat treballant a l’esplai, a l’Àrea de Joventut, i a la biblioteca estic des del 2009, organitzant els llibres i activitats. En època de vacances escolars sempre intentem fer alguna cosa temàtica relacionada amb les vacances. A mi m’agrada molt estar amb els infants, i m’encarrego jo d’organitzar-les. En fem per Nadal, Reis, Setmana Santa... A l’estiu no hi ha massa gent al Pas i a la biblioteca quasi no hi ha usuaris: els podem comptar amb els dits! [riu]



–El Pas de la Casa és una localitat d’esquí, de comerç, molt de pas.

–Hi ha molts comerços, i la gent que ve al Pas compra i se’n va, i a la biblioteca notem quan comença el curs escolar perquè hi ha més moviment. Per la temporada d’esquí és quan tenim més afluència.



–Vénen els temporers?

–Sí, i com que estem ubicats al Centre Esportiu ens ve molta gent. Els temporers solen repetir d’un any per l’altre i ens coneixen. Els nous també utilitzen els nostres serveis de fotocòpies, impressiones, internet, Wi-Fi, préstecs, etcètera.



–En què consistirà l’activitat del dia 28?

–Farem un taller de Nadal en què fabricarem cérvols amb els cartrons dels rotllos de paper, pintant-los, posant-los ulls mòbils i unes banyes. Tot el material el posem nosaltres. Jo ja he fet la família perquè vegin com són, però la creativitat és lliure. Si un nen vol un cérvol violeta, el podrà fer!



–Què muntaran més per aquestes vacances de Nadal?

–L’endemà del taller, el dia 29, projectem la pel·lícula d’animació Malson abans de Nadal. L’assistència també és gratuïta.



–Com s’atreuen els usuaris a la biblioteca?

–La veritat és que quan volem fer activitats per als adults no pot venir gent perquè els pares i mares treballen el cap de setmana, fins i tot està oberta l’escola bressol! Intentem, sobretot, atreure la canalla. També hi ha la ludoteca per als més petits. N’informem, sobretot, a les escoles.



–Les manualitats se li donen bé. Què més farà?

–Tinc pensat un taller de doblegar pàgines de llibres i un altre de masking tape, una cinta adhesiva acolorida per decorar objectes, com quaderns, caixes de fusta, marcs...



–Què vol dir un taller de doblegar llibres?

–Talles les tapes dels llibres i hi ha diferents maneres de doblegar els fulls, per exemple, en forma de diamant, rodona...



–I què més fa?

–Un taller de Furoshiki. És l’art japonès d’embolicar amb tela o foulards. Per exemple, si vas a comprar i no tens bossa pots agafar el foulard i fer-ne una bossa.



–Cal ser molt manetes per fer tot això!

–Bé, a mi no em surt l’origami, l’art japonès de plegar el paper.