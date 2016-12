Entrevistes MÒNICA BONELL: «Andorra necessita que estem a l’alçada» MÒNICA BONELL SUBSÍNDICA GENERAL La subsíndica Mònica Bonell, al Consell General.

Mònica Bonell (@BonellMonica), tècnica d’empreses i activitats turístiques, és subsíndica des del 2011, formant tàndem amb Vicenç Mateu. Entre el 2003 i el 2011 va ser cònsol menor de Canillo. És membre del partit Demòcrates per Andorra (DA). / Per ESTHER JOVER MARTIN



–Per a vostè, quin ha estat la notícia o el fet més destacable que ha passat a Andorra durant el 2016?

–Aquest any 2016, hem de destacar el compromís d’Andorra en la lluita contra el blanqueig de capitals i l’avenç cap a la transparència i l’homologació fiscal, que es va iniciar ja amb la declaració de Paris l’any 2009; per tant, jo destacaria l’aprovació de la Llei d’intercanvi automàtic i la signatura del CDI amb el Principat de Liechtenstein.



–I a l’estranger, un fet d’abast internacional?

–Jo destacaria, per la sorpresa dels seus resultats, dos referèndums i unes eleccions: els referèndums d’Anglaterra amb el brexit com a resultat, i el de Colòmbia amb el NO al pacte de pau amb les FARC, i les eleccions als Estats Units amb la victòria de Donald Trump.



–Què voldria que passés a Andorra l’any 2017?

–Com va dir el síndic en el seu discurs de Sant Tomàs, que l’esperit crític es cultivi dins l’educació i el diàleg. Que la política se centri en la discussió pel que fa a les idees i els programes i deixem de banda els atacs personals que el que fan és malmetre la imatge d’Andorra.



–Creu que el 2017 es notarà la superació de la crisi financera i econòmica?

–Crec que els indicadors econòmics d’aquest 2016 ja ens han permès veure aquest camí. Espero que el 2017 acabi confirmant que estem en el camí correcte!



–Quin ha estat el moment més emocionant de l’any que hem acabat?

–Per a mi han estat especialment emocionants els actes d’homenatge que s’han fet al Consell als homes que han servit Andorra. Entre ells, vull destacar els 50 anys de servei a Andorra de Mossèn Ramon de Canillo.



–Com valoraria, en general, l’any 2016?

–Malgrat l’afer BPA i els efectes colaterals que políticament ha ocasionat, jo destacaria la feina feta en la continuïtat amb les reformes engegades durant la passada legislatura i l’estabilitat política, que hi és!



–Si pogués demanar un desig, quin seria?

–El meu desig va lligat amb el que voldria que passés a Andorra el 2017 i passa per recuperar la manera de fer política dels andorrans, que el debat polític es centri en una discussió d’idees i programes, que tots plegats retrobem la serenor i el seny per acomplir amb el que la gent d’Andorra espera de nosaltres.



–Què li demanarà als Reis?

–Personalment, només demano salut per a la família.



–És més de fer cagar el tió o de demanar regals al Pare Noel?

–Tot i que quan hi ha nens a casa un ho fa tot, nosaltres sempre hem estat més de Pare Noel!



–Pessebre o arbre?

–L’arbre sempre hi ha sigut i el pessebre quan hem tingut més temps per preparar-lo bé!



–Un desig per a les institucions andorranes de cara al 2017.

–Reprenc les paraules del síndic per Sant Tomàs per desitjar generositat a totes les institucions per aprendre a escoltar i prendre consciència que tenim una responsabilitat que ens transcendeix com a individus. Andorra, especialment, perquè només ens té a nosaltres, necessita que sapiguem estar a l’alçada i, superant el curt termini, siguem capaços d’aportar el nostre talent i la nostra vàlua -no en benefici propi- sinó de tots plegats.



–Quina llei voldria que prosperés durant el 2017?

–Crec que el 2017 seria bo que prosperessin el Codi de relacions laborals i les lleis vinculades que fan referència a drets socials, després d’haver-se iniciat els treballs durant la passada legislatura. Seria positiu que es compartís amb tots els grups parlamentaris de l’oposició i amb els sector econòmics.



–Per què ens hem d’apropar a Europa?

–Perquè Andorra no pot quedar aïllada d’Europa i perquè aquest acord ha de permetre a Andorra participar en el Mercat Interior.



–Quin avenç social considera més urgent?

–Sens dubte que les reformes que s’han fet i s’estan portant a terme en el mon sòcio-sanitari ens permetin mantenir el nivell de prestacions amb un sistema que sigui sostenible en el temps.



–Quin és el seu projecte personal per al 2017?

–A nivell personal, el meu projecte és la família, poder donar als meus fills l’educació i els valors necessaris perquè creixin amb els mateixos valors que m’han inculcat a mi els meus pares!