Entrevistes MANEL ARA: «Entrem dins una dinàmica de millora» Manel Ara President de la Unió Hotelera Manel Ara

«Calculo que tancarem l’any entre un 55 o 56%, la qual cosa signifiquen cinc punts més que l’any passat. La valoració és doncs positiva ja que entrem dins d’una dinàmica de millora i la tendència és el que realment ens importa i aquesta ens diu que els darrers mesos són molt positius».



–Però el nombre de llits s’ha mantingut?

–Pel que és l’hoteleria darrerament no hi ha hagut establiments nous, i s’han mantingut. El que sí que hi ha més són apartaments.



–Per tant, són les millors xifres dels darrers anys?

–Tenim dades des de l’any 2011 i aquest és el millor registre que tenim des d’aquell moment.



–Tenim un turisme de més o menys qualitat?

–El que interessa saber és si la despesa mitjana per turista augmenta, això és la clau. Últimament hem fet comparatives i hem comprovat que els preus de venda van a millor.



–Quina repercussió causen les grans cadenes?

–És una tendència general arreu del món. Cada vegada hi ha més concentració en les grans cadenes, ja no només de gestió sinó també de comercialització i de compres. És la tendència general tot i que el sector està molt atomitzat i sempre hi haurà una bona competència com tenim ara amb molts establiments de diferents propietaris que ens porta a un mercat de lliure competència.



–Estan massa baixos els preus?

–El problema és fins que els teus costos poden aguantar. Hi ha establiments que tenen uns costos molt baixos i ho poden repercutir-ho als seus clients i no per això ha de ser dolent ni donar una mala qualitat.



–Quins projectes teniu de cara a l’any vinent?

–Hem incorporat una directora nova i tenim un projecte sobre el mercat laboral, ja que no som competitius a l’hora d’atraure ma d’obra pels costos tan alts que tenim. Un altre projecte és sobre responsabilitat social de la UHA que vol col·laborar en temes socioculturals, ecològics o de defensa del patrimoni andorrà.