Entrevistes VÍCTOR NAUDI: «Fa anys que s’ha esgotat el nostre model econòmic» VÍCTOR NAUDI VICEPRESIDENT DEL GRUP MIXT PER SDP El conseller Víctor Naudi, a la plaça Santa Anna d'Escaldes-Engordany.

Víctor Naudi (@victornaudi), arquitecte, va ser el cap de llista de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) a les últimes eleccions generals, i és vicepresident del grup mixt al Consell General. / Per ESTHER JOVER MARTIN



–Per a vostè, quina ha estat la notícia o el fet més destacable que ha passat a Andorra durant el 2016?

–L’aprovació unànime de la Llei de l’intercanvi fiscal automàtic, que marca la fi del secret bancari i que comportarà canvis importants per a un sector transcendental de l’economia.



–I a l’estranger, d’abast internacional?

–La incapacitat dels estats occidentals per resoldre la crisi de Síria i donar una resposta satisfactòria a les persones desplaçades buscant la salvació i poder evitar així la seva mort en un excés constant de naufragis.



–Què voldria que passés a Andorra l’any 2017?

–Que el govern del senyor Toni Martí endegués d’una vegada les reformes estructurals que necessita el nostre país i poder recuperar la credibilitat que es mereix Andorra, generant confiança en el futur per tal d’instaurar un model econòmic beneficiós per a tothom i no per a uns quants.



–Creu que el 2017 es notarà la superació de la crisi financera i econòmica?

–Crec que mentre el senyor Martí no tingui la valentia de mirar de cara i amb els ulls ben oberts la realitat del país i endegui les reformes estructurals i tingui més en compte la veu de la ciutadania i de l’oposició, per tal de canviar la mala imatge i la inseguretat jurídica que el seu govern genera, la situació no solament no millorarà sinó que pot empitjorar.



–Quin ha estat el moment més emocionant de l’any que hem acabat?

–N’hi poden haver varis, però destacaria la vinguda del Tour de França per les seves repercussions i la bona organització general i la implicació ciutadana.



–Com valora, en general, l’any 2016?

–Un any complicat tant a nivell de l’economia del país com a nivell polític. Un any difícil per a tota la gent del país i, a vegades, un pèl depriment per la poca empatia que hi ha entre la gent que governa i la ciutadania.



–Si pogués demanar un desig, quin seria?

–Que l’any que ve el progrés econòmic es pogués confirmar per a tothom disminuint la fractura social que s’ha generat durant els últims anys. Un progrés que s’inverteixi sobretot en aquelles persones que ho passen malament i que malauradament cada vegada en sumen més.



–Què li demanarà als Reis?

–Material d’esquí.



–És més de fer cagar el tió o de demanar regals al Pare Noel?

–Més de demanar regals al Pare Noel, tot i que en el seu moment quant els fills eren petits m’agradava fer cagar el tió.



–Pessebre o arbre?

–Arbre.



–Un desig per a les institucions andorranes de cara al 2017.

–Que es posi fi al retrocés institucional que constantment promou el senyor Antoni Martí i que ja comença a arribar a uns límits mai vistos en la nostra història constitucional. Per altra banda, que es valori més el treball de l’oposició, escoltant i tenint en compte aquells advertiments o formes de veure les coses especialment quan tenen a veure amb demandes d’un gran nombre de ciutadans per tal d’evitar decisions que a curt termini i massa sovint esdevenen errònies fins al punt d’haver de modificar lleis pocs mesos després d’haver-les votat.



–Quina llei voldria que prosperés durant el 2017?

–Tot i que n’hi ha vàries i crec que difícilment es puguin votar durant el 2017, prioritzaria aquelles que promoguin una reforma sanitària sostenible per al futur tot i preservant tant com es pugui les prestacions per mantenir l’estat del benestar.



–Per què ens hem d’apropar a Europa?

–El nostre model econòmic fa anys que està esgotat i l’obligació de tot governant es anticipar-se al futur. En aquest sentit, a banda de les reformes estructurals que necessita el nostre país, un bon acord d’associació amb Europa ens pot aportar més avantatges que inconvenients, sempre que estiguem a l’alçada i tinguem clar el que volem, cosa que malauradament cada dia s’evidencia més que el govern del senyor Antoni Martí no té clar.



–Quin avenç social considera urgent?

– Dur a terme una bona reforma sanitària, i per altra banda consolidar un sistema de pensions just i garantista pel futur. També cal la reforma per millorar en acord amb el moment actual els drets laborals i sindicals.



–Quin és el seu projecte personal per al 2017?

–Intentar organitzar de forma més eficient la repartició del meu temps per tal de millorar la tasca parlamentària així com la del meu temps personal.