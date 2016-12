Entrevistes AMADEU ROSSELL: «La ‘crisi BPA’ encara no s’ha superat» AMADEU ROSSELL SECRETARI GENERAL DE LD'A Amadeu Rossell, secretari general de Ld'A.

Amadeu Rossell (@AmadeuRossell) és secretari general de Liberals d’Andorra (Ld’A) des del maig de l’any passat. Empresari, va ser conseller general entre 2009-2011del Grup Parlamentari Reformista. / Per ESTHER JOVER MARTIN



–Per a vostè, quina ha estat la notícia o el fet més destacable que ha passat a Andorra durant el 2016?

–Jo diria del 2016 i, també, del 2015. Sense cap dubte la crisi BPA, que tot el país arrossega i que, per molt que uns quants s’entestin a dir que està superada, és molt evident que ni de bon tros ho està.



–I a l’estranger, d’abast internacional?

–La victòria de Donald Trump als Estats Units. Té tota la pinta que canviarà molt les coses i que, malgrat les veus com a negatives, segurament als americans econòmicament els hi anirà bé.



–Què voldria que passés a Andorra l’any 2017?

–Voldria que Andorra se la tornés a tenir en la consideració que es mereix, tant internacionalment com per part dels països veïns. I això implica fer-se valdre com a país sobirà i no acotar el cap a tot, i a tots.



–Creu que el 2017 es notarà la superació de la crisi financera i econòmica?

–Per què es pugui notar una superació de la crisi primer s’ha d’haver superat la crisi, i crec que aquest no és l’escenari actual al nostre país. Pel que fa a la crisi financera tant debò se superi, i ho desitjo de tot cor perquè és un tema estructural. Ara, en aquest final d’any, sembla que vivim una certa recuperació i cal tenir en compte que, ja mateix, entra en vigor l’intercanvi d’informació fiscal automàtic. Veurem quines són les conseqüències reals per al nostre país. Respecte de la suposada recuperació de l’economia, especialment als darrers mesos, és molt possible que aquesta vagi lligada al turisme financer i a la despesa que aquest en fa al país. La qüestió de saber si és una recuperació real o no, es veurà al llarg del 2017 quan ja hagi entrat en vigor el conveni d’intercanvi d’informació. Tot va lligat.



–Quin ha estat el moment més emocionant de l’any que hem acabat?

–Un súper viatge familiar a l’estiu.



–Com valora, en general, l’any 2016?

–En l’àmbit personal i familiar, puc dir que ha estat un bon any. En el terreny polític ha estat un any fosc, de nul·la comunicació, de poca transparència i de menysteniment a les institucions, en concret, al Consell General. Les majories mal enteses i pitjor gestionades porten a aquests fenòmens poc desitjables.



–Si pogués demanar un desig, seria?

–Saber la veritat de les coses, tota la veritat, peti qui peti, pel bé del país i del futur de la nostra comunitat.



–Què li demanarà als Reis?

–Gràcies a Déu no em puc queixar i demanaria per a la família, que tots tinguem salut i força, i molt especialment, demano per a aquells que realment necessiten coses bàsiques i fonamentals.



–És més de fer cagar el tió o de demanar regals al Pare Noel?

–Primer fem cagar el Tió perquè a casa hi ha nebots petits i és força divertit. L’endemà passa el Pare Noel i deixa uns quants regals, si t’has portat bé.



–Pessebre o arbre?

–Pessebre i arbre. El Nadal no és igual sense arbre i pessebre. Tots dos!



–Un desig per a les institucions andorranes de cara al 2017.

–Que torni a fluir la comunicació i el respecte entre elles.



–Quina llei voldria que prosperés durant el 2017?

–N’hi ha unes quantes que haurien de prosperar i unes quantes que haurien de ser revisades, actualitzades, adaptades a la realitat. Sense por i sense complexos. Amb gairebé sis anys de majoria absoluta demòcrata, ja no hauríem ni de mencionar això...



–Per què ens hem d’apropar a Europa?

–Ens hem d’apropar a Europa sempre que aquest acostament sigui en benefici, clar, concret i demostrable per Andorra. Per això, ni més ni menys. Si fer aquest moviment representa anar a perdre, i perdre molt, tal com sembla que es perfila, llavors l’acostament està mal plantejat i pitjor negociat.



–Quin avenç social considera més urgent?

–No es pot avançar socialment si no es planteja la qüestió com un tot multi temàtic. Sense tenir resolts temes com la sanitat, l’estancament és imminent i el col·lapse del sistema, faves comptades. I, seguidament, els problemes socials.



–Quin és el seu projecte personal per al 2017?

–El meu projecte personal més destacable i important serà passar més temps amb la família. Les meves filles creixen molt de pressa i, abans que comencin a marxar a estudiar per aquests mons de Déu, vull tenir molts moments de qualitat amb elles i amb la meva dona... Ah, i també fer dieta, millorar el meu anglès i fumar menys.