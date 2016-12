Entrevistes DAVID R. MURIAS: «La gent ha d’entendre que viu com un robot» DAVID R. MURIAS FILÒSOF David R. Murias, en una de les seves xerrades.

David Rodríguez Murias és gallec de naixement i andorrà d’adopció. «Sóc de la cultura celta, cultura de màgia, de druides, d’enteniment de la psique humana i de l’energia», reivindica. Murias és filòsof existencialista, i es dedica al desenvolupament humà: treballa la consciència i dóna eines a la gent per saber moure la seva ment. Des de fa uns mesos ha endegat el projecte Divendres de canvi, «un espectacle d’evolució i consciència» que té lloc l’últim divendres de mes. El dia 30, a les 20.30 hores, oferirà la xerrada Cap d’Any de canvi a la Sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany. / Per ESTHER JOVER MARTIN



–Treballa la consciència, la psique?

–El 95% de les persones desconeixem què és el psiquisme humà. Sortim cada dia a existir però no tenim ni idea del per què estem tristos, o per què ens passen reiteradament les mateixes circumstàncies o per què l’economia és la mateixa que la del teu rebesavi. Hem d’entendre qui sóc, perquè sóc així, i com funciona la tecnologia interna. Així podrem moure la nostra existència.



–Qui ve a la seva consulta?

–Gent de tot tipus, amb problemes o sense però que volen atraure unes circumstàncies. Fa uns 15 anys que investigo la ment humana, i fa un lustre que he descobert la màgia i el xamanisme. He fet viatges existencials a llocs sagrats del planeta, tinc contacte amb savis per entendre a través d’ells com funciona això que anomenem viure i la nostra ment.



–Expliqui’ns què és el xamanisme?

–És una forma de reestructuració psíquica, t’ensenya a reestructurar la teva ment. Recodifica la nostra ment.



–Què vol dir quan diu màgia?

–No parlo de treure un conill d’un barret! És un sistema de coneixement que serveix per generar realitat pròpia. Tu has de saber que a través del teu psiquisme tens el poder d’atreure les circumstàncies que tu vols. Està escrit en tots els textos sagrats del planeta, i qui ho comenci a llegir despertarà en un món ple de gent adormida.



–Com va despertar vostè?

–Als 17 anys vaig patir un accident de trànsit en què va morir el meu millor amic i altres persones, i jo vaig estar a punt de perdre la vida. He estudiat filosofia i educació física, però fa uns anys vaig fer una viatge a Anglaterra per transcendir aquella mort, i vaig decidir transmetre tots els coneixements que estava aprenent des de diferents fonts. Fa quatre anys vaig obrir la meva consulta. Jo em dedico a donar eines, perquè la ment és un joc. Si saps com funciona l’inconscient el pots canviar.



–I ha endegat el projecte Divendres de canvi.

–L’acte és gratuït, però qui vol pot col·laborar amb 5 euros per a una obra social que al juny triarem amb el Comú d’Escaldes-Engordany.



–De què van les xerrades?

–En despertar. La gent ha d’entendre que viu com un robot i ha de saber com utilitzar la tecnologia que tenim a dins, i que també s’ha de saber usar el que ens envolta. Tot això s’explica des de la ciència i el sentit comú, i des de la història sagrada de totes les cultures. Tenim una força a dins que no ens han ensenyat perquè no interessa, ens volen manejar.



–Vol generar un moviment.

–Sí, un moviment social, un moviment de la consciència, des del canvi individual de cadascun. La massa s’ha de moure perquè Andorra és un país d’adormits.