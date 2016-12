Entrevistes PEP FARRÀS: «La crisi s’ha endut per davant moltes il·lusions i projectes» PEP FARRÀS Gerent de Museand

És difícil trobar a Pep Farràs fora del món cultural del país. Actualment és gerent de la Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), la Fundació Museand (Museu Carmen Thyssen Andorra) i la Fundació Escena Nacional d’Andorra (ENA). Farràs destaca que aquest ha estat un bon any cultural per a Andorra però que encara queden coses a fer. El gerent cultural també matisa que de cara al pròxim any, Andorra hauria de presenciar un creixement econòmic i més estabilitat, ja que el país «s’ho mereix». En la seva opinió, el Principat és petit «però està farcit de gent anònima que dia a dia, amb el seu esforç i treball, aconsegueixen fer d’Andorra un lloc millor»./ PER ESTEFANIA GRACIA



–Per a vostè, quina ha estat la notícia o el fet més destacable que ha passat a Andorra durant el 2016?

–Si em permets escombro cap a casa. Tres són les notícies que us destaco: el canvi en positiu que ha experimentat l’Escena Nacional d’Andorra, la consolidació d’un projecte de país com és l’ONCA i els primers passos del Museu Carmen Thyssen Andorra.



–I a l’estranger, internacional?

–No entenc la constant judicialització del procés català. Tot plegat posa en dubte la qualitat democràtica de l’Estat espanyol.



–Què voldria que passés a Andorra l’any 2017?

–Creixement econòmic i estabilitat. Crec que el país s’ho mereix. Andorra és petita però està farcida de gent anònima que dia a dia, amb el seu esforç i treball, aconsegueix fer d’Andorra un lloc millor. La crisi s’ha endut per davant moltes il·lusions, somnis i projectes, però no ha destruït la nostra energia i capacitat de superar-nos.



–El 2017 es notarà la superació de la crisi financera/econòmica?

–Això espero. Han estat uns anys molt durs per a tothom i crec que la gent d’Andorra s’ho mereix.



–Quin ha estat el moment més emocionant de l’any que hem acabat?

–Al llarg de l’any he tingut la sort de viure moments especialment emocionants, però si m’he de quedar amb un, sens dubte, aquest està relacionat amb el projecte de l’ONCA social Musica’t: els tallers que hem fet amb l’Escola Meritxell, el centre penitenciari i amb els joves de la Gavernera.



–Com valoraria, en general, l’any 2016?

–Personalment no em puc queixar, tenim salut i els nens es fan grans plens d’energia i curiositat. Professionalment ha estat un molt bon any. Tinc molta sort. Gestionar l’ONCA, l’ENA i el Museu Carmen Thyssen és un regal i per això estic molt agraït al Govern d’Andorra, a la Fundació Crèdit Andorrà i a la Família Thyssen. Així com a tots els col·laboradors de les Fundacions, treballar amb tots ells és molt fàcil.



–Si pogués demanar un desig, quin seria?

–Salut, demanaria salut per a tothom. Quan no la tens la trobes a faltar.



–Què li demanarà als Reis?

–Uns bastons per poder caminar per la muntanya. Aquest any he patit molt d’una hèrnia discal i serà la única manera de tornar a fer cims.



–És més de fer cagar el tió o de demanar regals al Pare Noel?

–Si us sóc sincer em quedo amb tot! Cagar el tió i el Pare Noel.



–Pessebre o arbre?

–A casa ho fem tot.



–En quina fase es troba el Museu Carmen Thyssen?

–El Museu està pràcticament acabat, queden quatre detalls per polir. En breu iniciarem les proves per assegurar-nos que tot funciona correctament i la formació de tots els col·laboradors del Museu.



–L’expectativa al voltant del museu és molt alta. Creu que un cop estigui en funcionament la complirà?

–N’estic convençut. Per això fa tants mesos que hi estem treballant. A més, crec que tenim la sort de tenir molt clar on som i cap a on volem anar. Treballar amb el Guillermo Cervera és un plaer i un aprenentatge constant.



–Creu que el museu pot canviar la tipologia de turista que ve actualment al Principat?

–Que el museu pugui, per si mateix, canviar el turista que ve a Andorra és un repte massa gran. Crec que el museu donarà més opcions de qualitat als turistes que ens visiten. Hem de mirar la nostra oferta turística com un tot i no per les possibles accions individuals que puguin fer els diferents equipaments del país. Tenim una hostaleria, una restauració i un comerç de gran qualitat, una oferta de neu de primer nivell, i una oferta cultural i esportiva suficient. Ho tenim gairebé tot però, potser, no ens ho creiem. Hem d’aconseguir unir tota l’oferta i sumar les energies i sinergies de tots.



–Quin serà el propòsit de Museand per al 2017?

–Consolidar-nos com un referent cultural del país i donar als nostres visitants la millor experiència possible.



–A banda del Museu Thyssen, des de Museand es té en ment acollir algun altre projecte de tanta magnitud?

–Crec que de moment el projecte de Museu Carmen Thyssen Andorra és suficientment important per concentrar-hi tots els nostres esforços!