Entrevistes IRINEU ESTEVE: «Hem posat el llistó alt a les primeres curses» IRINEU ESTEVE ESQUIADOR DE FONS Irineu Esteve.

Comença el curs amb resultats destacats i la victòria aconseguida als 15 quilòmetres patinadors de la Copa d’Europa de Valdidentro (Itàlia) en va ser el colofó. Aquests resultats l’animen a seguir endavant. / Per JOAN JOSEP BLASCO



–Està desenvolupant un inici de temporada amb un rendiment excel·lent. S’esperava aquests resultats tan aviat o ha vingut tot de manera sobtada?

–Realment ha vingut sobtat. Si hagués estar entre el top-15 en Copa d’Europa estaria molt satisfet pel resultat. Tot ha estat molt aviat, però continuo treballant per seguir amb aquesta dinàmica. No m’aturo aquí i em dóna motivació per seguir endavant.



–Aquests resultats demostren que tota la feina que s’ha estat realitzant durant la pretemporada ha estat bona. El camí a seguir el tenen clar...

–Sí que s’està veient, però no només amb mi, sinó també amb la Carola Vila, que està millorant molt respecte la temporada passada. Jo també ho estic fent . La qüestió és anar millorant any rere any i, de moment, ho estem fent.



–Què n’espera d’ara en endavant?

–Esperem seguir en la mateixa línia. És bastant difícil perquè hem posat el llistó alt a les primeres curses de la Copa d’Europa, però intentarem seguir així. Provarem lluitar sempre pel top-5.



–Què li està semblant tot el que s’està trobant a la Copa d’Europa i el nivell de corredors que hi ha?

–Sobretot en els països del centre d’Europa hi ha molt nivell i si aquests corredors guanyen algunes curses o estan al davant són els que porten a la Copa del Món, el que ja és molt indicatiu del nivell que t’hi trobes. És dur competir amb ells però és el que s’ha de fer. Treballem per fer-ho.



–Veient els resultats, aquesta temporada participarà en alguna prova del calendari de la Copa del Món?

–Encara no ho sabem. De moment, tenim l’objectiu del Campionat del Món sub-23 als Estats Units i després d’això ja veurem que fem. Si anem bé o no, o si estem una mica cansats. Són molts factors els que influeixen. Ja ho decidirà l’entrenador.



–Debutar a la Copa del Món deu ser una de les seves màximes il·lusions...

–Sempre fa il·lusió participar en una cursa de la Copa del Món perquè és el màxim a què pot aspirar un esportista, i si és per guanyar molt millor. Participar-hi per a mi seria un somni. És donar el salt al màxim nivell i tenir les aspiracions més elevades.



–Tindrà l’ocasió de compartir cursa amb alguns dels referents del circuit mundial...

–Els meus referents són sobretot noruecs i competir contra ells és veritablement un somni. Si seguim millorant tard o d’hora arribarà aquest debut. En tinc moltes ganes, però ja veurem.



–Què li comenten al circuit? Estan sorprenent els seus resultats?

–Els ha sobtat una mica que un país així, amb només dos corredors, pugui estar a aquest nivell. La federació i els patrocinadors ens ofereixen tot el que tenen, però és veritat que comparat amb un gran país falten algunes coses. És això el que els sorprèn. Al principi ens felicitaven, però ara ja hi ha una mica de picabaralla.