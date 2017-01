JAUME MARTÍ: «Vull que per una vegada les coses es facin amb sentit comú»

Jaume Martí és una persona molt vinculada a l’esport nacional. Des de l’any 2002 ocupa el càrrec de president del Comitè Olímpic Andorrà. / Per JOAN JOSEP BLASCO

–Per a vostè, quina ha estat la notícia o el fet més destacable que ha passat a Andorra durant el 2016?

–Centrant-me en l’àmbit esportiu, no nomésen vull destacar un, sinó varis. Hem tingut competicions molt importants aquest 2016 que s’han celebrat al país, com el pas del Tour de França o les proves de la Copa del Món d’esquí alpí femení i de BTT. Normalment a diferents llocs es fa l’esforç d’organitzar-ho només una vegada, però nosaltres tenim els mitjans suficients per fer-ho cada any. Tenim la capacitat de rebre molta gent i crec que Andorra en pocs anys s’ha convertit en un destí molt important dins l’esport mundial i estem en el camí de continuar creixent.

–I a l’estranger, d’abast internacional?

–L’atemptat del 14 de juliol a Niça. És una ciutat que conec bé i em va saber molt greu per totes les persones que hi van morir. Va ser molt bèstia el que va passar, una matança de gent innocent.

–Què voldria que passés a Andorra l’any 2017?

–M’és igual. Vull que per una vegada les coses es facin amb sentit comú. És l’únic que demano. No sempre s’utilitza el seny i és una llàstima, perquè moltes vegades les coses es fan de qualsevol manera. No assenyalo a ningú en particular, però a tothom en general.

–Creu que el 2017 es notarà la superació de la crisi financera i econòmica?

–Esperem que sí. Sembla que tot comença a funcionar millor. Estarem expectants a veure com evoluciona.

–Quin ha estat el moment més emocionant de l’any que hem acabat?

–La final de rugbi 7 masculina dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Fidji va guanyar a la Gran Bretanya i va aconseguir la primera medalla olímpica de la seva història. La va apallissar. S’enfrontaven un país petit amb tota una potència mundial, el que pot ser tot un exemple per a nosaltres. L’esperit del rugbi m’agrada molt. És molt personal, però té una fraternitat que en molts esports no hi ha.

–Com valoraria, en general, l’any 2016?

–Bastat farragós. Tots els assumptes de BPA i la corrupció existent per tot arreu fan veure que tot està funcionant malament. Ha estat un any pesat i sort que s’ha acabat.

–Si pogués demanar un desig, quin seria?

–Que el món s’arregli una mica més, que ja ens toca. M’agradaria que tothom fos una mica més feliç i menys amargat.



–Què li demanarà als Reis?

–Espero que millorin els accessos a França i que no tardem 15 anys a arreglar tota la problemàtica amb les allaus a l’Ospitalet. També confio que no tanquin la frontera a l’hivern cada dos per tres.

–És més de fer cagar el tió o de demanar regals al Pare Noel?

–De sempre, el Pare Noel.

–Pessebre o arbre?

–Arbre.

–Quin diria que ha estat el moment esportiu o el resultat més important de l’any a nivell internacional?

–Sens dubte, els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro va ser el més important. Encara que s’hagin dit moltes coses i tot el que va sortir a les notícies, van estar molt ben organitzats i no hi va haver ni la meitat dels problemes que es deien abans que comencés. A més els brasilers són gent molt amable i simpàtica. Van estar tan ben organitzats com els de Londres del 2012 i les instal·lacions estaven bé.

–I respecte l’esport andorrà, què en destacaria?

–Tot el que està aconseguint el Lluís Marín. Ho està fent molt bé. És un esportista constant i honest i competeix en una disciplina que és molt complicada. Segueix un bon ritme i estic segur que ens portarà més podis i fins i tot alguna victòria a la Copa del Món.

–El panorama esportiu nacional ha evolucionat el 2016 respecte els anys anteriors?

–Està millorant. Hem patit un canvi generacional, perquè teníem molts buits i ens alguns esports com l’atletisme, la notació o el judo patíem una mica, però els hem anat omplint i esperem que duri. És una feina conjunta que estem fent totes les parts implicades, des dels clubs i les federacions, al Govern i el Comitè Olímpic Andorrà.

–Què n’espera, esportivament parlant, del 2017?

–Esperem aconseguir algun podi en un gran esdeveniment, sobretot en els esports d’hivern, ja que en els d’estiu és força més complicat, perquè hi opten molts més països. Tenim un Lluís Marín, un Irineu Esteve o un Joan Verdú que ho estan fent francament molt bé.

–Quins esdeveniments esportius no es perdrà el 2017?

–Els Jocs dels Petits Estats de San Marino. És la nostra gran cita i on podem fer coses. Estic segur que obtindrem millors resultats que en la passada edició, tot i que tindrem una delegació petita, amb una cinquantena d’esportistes.