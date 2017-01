AGUSTINA GRANDVALLET: «Hi ha reticència a contractar persones amb discapacitats»

Agustina Grandvallet és la presidenta de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) i de l’Associació de Persones amb Diversitat Funcional (AMIDA). / Per LÍDIA RAVENTÓS

–Per a vostè, quina ha estat la notícia o el fet més destacable que ha passat a Andorra durant el 2016?

–Per mi, el fet més destacable ha sigut la posada en marxa de la figura de l’assistent personal perquè suposa un abans i un després per a les persones amb diversitat funcional. Especialment per aquelles persones que són totalment dependents i que necessiten d’algú per tirar endavant amb normalitat.

–I a l’estranger, d’abast internacional?

–Personalment, em va afectat molt el cas de la Nadia. Tot el que hi ha al voltant d’aquesta història, la utilització que ha fet el pare de la malaltia de la nena... És un cas que ha creat un precedent. Moltes associacions ja s’han manifestat en contra i provocarà que ara totes les subvencions es mirin més en lupa. Per una banda, un major control anirà bé perquè sempre hi ha gent que se n’aprofita però no tots fem el mateix.

–Què voldria que passés a Andorra l’any 2017?

–Vist el número d’aturats que hi ha a Andorra, i tot i que és molt petit si es compara amb els nostres països veïns, m’agradaria que l’atur arribés a la seva fi. Tinc coneguts que estan sense feina i m’agradaria que sortissin d’aquesta situació.

–Creu que el 2017 es notarà la superació de la crisi financera/econòmica?

–Jo crec i desitjo que sí. De fet, crec que ja s’està notant. Només cal sortir al carrer aquests dies i veure la quantitat de gent que hi ha. Entenc que totes aquestes persones no surten només a passejar i que també compren.

–Quin ha estat el moment més emocionant de l’any que hem acabat?

–Per mi, el moment més emocionant d’aquest any va ser quan la junta d’AMIDA em va demanar que continués com a presidenta de l’associació. Era un moment difícil per a mi i em van donar molt de suport. Per mi va ser un dia molt emotiu.

–Com valoraria, en general, l’any 2016?

–Per mi ha estat un any molt difícil a nivell de salut. Espero que el 2017 sigui millor en aquest aspecte.

–Si pogués demanar un desig, quin seria?

–Hi ha una cosa que la gent demana sempre que és que s’acabi la fam al món. El patiment dels nens del tercer món. Hi ha una cosa també molt important que són els atemptats cada cert temps i tot el que arrossega i com fan patir a la societat. Mai sabem si ens arribaran o no. Fa pensar molt.

–Què li demanarà als Reis?

–Sempre demano el mateix. Bona salut tant per els meus com per a mi.

–És més de fer cagar el tió o de demanar regals al Pare Noel?

–Quan érem més petits ens ho passàvem pipa amb el tió. I el Pare Noel, malgrat que no té tant de protagonisme, sempre deixa alguna cosa sota l’arbre. Si he de ser sincera, el que més es celebra a casa sempre és la nit de reis.

–Pessebre o arbre?

–Les dues coses.

–Quin és el principal aspecte que encara manca al Principat per ajudar a les persones amb diversitat funcional?

–Hi ha un aspecte que jo reivindico sovint que és arribar a tenir un bon equip de voluntaris. Aquesta és una de les assignatures pendents que tinc en ment i que intentaré posar en marxa l’any que ve.

–Una enquesta del CRES a la població afirmava que Andorra no està ben preparada pel que fa a les infraestructures per a persones amb discapacitat. Des de la FAAD ho constaten?

–És cert que en aquest aspecte s’han fet coses per millorar però encara queda molt per fer a nivell d’accessibilitat. Les persones que anem amb cadira de rodes, o les persones cegues, ens trobem amb moltes barreres encara.

–Què troben a faltar?

–En aquestes festes, per exemple, ningú es para a pensar amb els obstacles que posen al mig del carrer i que a nosaltres ens dificulten el pas. Encara tenim problemes, per exemple, amb la poca sensibilitat que té la gent a l’hora de fer servir els aparcaments senyalitzats per a persones amb discapacitat. També tenim dificultats si volem anar al gimnàs. No hi ha màquines adaptades i al final només podem anar a rehabilitació.

–Creu que el sistema educatiu integra adequadament les persones amb diversitat funcional?

–Amb la inclusió educativa també queda encara molta feina per a fer. De fet, crec que és un dels temes en els quals encara falta més implicació per part del ministre d’Educació. Fins ara, tots els moviments que s’han fet trobo que són com una inclusió fictícia. És diu molt des del ministeri però no concorda amb la realitat que em comenten els pares. És important que tots tinguem les mateixes oportunitats. De cara l’any que ve la veritat és que espero veure més moviment en aquest aspecte.

–Quina millora li agradaria?

M’agradaria que el ministre Jover presentés un programa d’inclusió. Ara mateix, per exemple, una persona cega que vulgui estudiar al nostre país, quines oportunitats té? A mi m’agradaria que el ministre d’Educació fes una roda de premsa i expliqués públicament les oportunitats que té aquesta gent al nostre país.

–A nivell laboral, s’ha aconseguit que hi hagi igualtat de condicions?

–Encara no. Justament acabem de començar amb el nou programa d’inserció laboral per a persones amb discapacitat. Ara, la reticència ve més per part dels empresaris.

–Considera que la llei hauria de ser més estricte amb les grans empreses perquè contractin un tant per cent del personal amb discapacitat?

–Em consta que des de Govern ja estan valorant quins incentius poden tenir les empreses perquè contractin persones amb discapacitat i quin serà el percentatge obligatori.