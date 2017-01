DAVID HIDALGO: «Les patinadores ja són veteranes als 22 anys»

David Hidalgo organitza l’espectacle Somnis sobre gel que va tenir lloc el 30 de desembre i ahir al Palau de Gel de Canillo. Després de l’èxit d’assistència que va tenir l’any passat, l’esdeveniment es repeteix amb noves incorporacions de personatges de diversos films de la companyia. Els diners recollits, a més, es destinen a sufragar les despeses del club, ja que suposa una de les vies més importants per equilibrar els comptes i no haver d’apujar les quotes. / Per MARC SOLANES

–En què consisteix l’espectacle d’avui?

–L’espectacle recrea sobre gel escenes de diverses pel·lícules de Disney tant clàssiques com modernes. Portem dos anys fent-lo i hem optat per un format molt familiar per adaptar-ho a tots els públics. S’afegeix Star Wars perquè dona accés a un public molt més ampli.

–Solen tenir molt d’èxit aquest tipus d’esdeveniments?

–L’any passat van realitzar dues sessions i a la primera d’elles vam vendre totes les entrades, un fet que ens va sorprendre moltíssim. Aquest any hem fet quasi 800 a la primera sessió.

–Personatges de Disney, perquè?

–Perquè són un referent fàcil de recordar. Van associats a una part musical molt important i això és fonamental per al patinatge artístic. Aquestes músiques identificables pels nens són molt bones. Està pensat per a infants de curta edat i és en un ganxo interessant per als més petits.

–Quins personatges sortiran?

–Star Wars, com he dit abans, l’aprenent de bruixot de la pel·lícula Fantasy, Alícia al país de les Meravelles, Aladín, Pocahontes, Toy Story, Peter Pan, i Big Hero.

–També és un espectacle per a gent gran?

–Per descomptat, ja que les músiques d’aquestes pel·lícules són identificables per a tot tipus d’edats. Es tracta d’un espectacle per passar l’estona i divertir-se en família. Cal recordar que es tracta d’un esdeveniment fet per amateurs, no pas per esportistes d’elit, destinat al gaudi del públic.

–Què té d’especial el patinatge sobre gel?

–Hi ha una frase que m’agrada molt i que vaig llegir al Club de Panitatge de la Universitat de Harvard: «Es diu que el patinatge requereix l’elegància de la família reial, la gràcia d’una ballarina, la velocitat d’un corredor, la resistència d’un maratonià, la força d’un saltador d’alçada, el ritme d’un ballador de saló i la capacitat d’interpretar d’un mim», entre d’altres. Es tracta d’un esport molt complet que requereix preparació esportiva, psicològica i artística, tres aspectes que els jutges valoren amb la mateixa importància.

–És un esport molt precoç...

–Efectivament, i requereix una tècnica i una habilitat molt elevades des de ben petits, especialment en les dones, que als 18 anys són sèniors i als 22 veteranes. Dota de disciplina als seus practicants des de ben petits.

–El practica molta gent a Andorra?

–En el programa d’activitats escolars és un esport obligatori. A nivell de federats, actualment n’hi ha més de 60, tant patinadors com patinadores. Malgrat tot, el fet que requereixi tanta dedicació i que sigui necessari desplaçar-se fins a Canillo en complica el creixement. Tot i això, estem en trajectòria ascendent i hem passat en dos anys de ser menys de 40 a més de mig centenar.