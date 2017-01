Entrevistes MELCIOR: «Coneixem les il·lusions de tots els nens i nenes» Sa magestat Melcior Rei d'Orient Sa Magestat el Rei Melcior

Melcior, Gaspar i Baltasar han treballat aquesta nit per omplir de regals, somnis i il·lusions totes les llars. Després de molts nervis, aquest matí els més petits de cada casa han pogut obrir els paquets entregats pels tres Reis d’Orient. Un dels tres savis, Melcior, ens explica com ha anat la nit més màgica de l’any i com s’ho fan per repartir tants obsequis en tan poques hores.



–Han tingut molta feina aquesta nit?

–Sempre en tenim! Són milers de famílies les que ens esperen cada 6 de gener. I pensa que treballem durant hores i de matinada, perquè sempre esperem que els petits de la casa estiguin ben adormits per entrar per finestres i balcons. Sort que a totes les llars ens deixen alguna cosa per menjar i beure que ens ajuda a aguantar tota la nit.



–Com s’ho fan per arribar a totes les cases en tan sols una nit?

–La nit del 5 de gener és la més màgica de tot l’any, és un dia en què tot és possible. Ens preparem tot l’any per poder fer arribar tots els desitjos de grans i petits arreu del món. És evident que sense els nostres màgics poders ens seria molt més complicat.



–Però tenen algun ajudant, oi?

–Sí, és clar! Imagina’t si no en tinguéssim, nosaltres tres no podríem amb tot! Tenim ajudants repartits per tots els racons del món. És provable que no els reconeixeu. Són molt tímids i la majoria passen desapercebuts.



–Tenen temps de llegir-se totes les cartes que els envien?

–Ens les repartim. Entre els tres i els nostres ajudants sempre ens en sortim. I pensa, com et deia, que nosaltres ens estem preparant tot l’any. Coneixem tots els nens i nenes, els observem, coneixem el que necessiten, els seus somnis, les seves il·lusions...



–Porten tot el que demana la canalla?

–Ui, impossible! A vegades ens arriben cartes quilomètriques! També és feina nostra ensenyar la importància de repartir i compartir. L’amistat i la generositat són dos dels regals més màgics d’aquestes dates.



–I què fan amb aquells infants que no s’han portat del tot bé durant l’any?

–Per a ells el primer regal sempre és una mica de carbó. Un toc d’atenció perquè sàpiguen que nosaltres ho sabem tot. La veritat és, però, que sempre acabem cedint i portant-los algun dels paquets que ens han encarregat. I com més passen els anys, més tous ens estem tornant!



–S’han trobat amb problemes per passar per la Duana amb tots els paquets que porten?

–No, mai! Nosaltres tenim un tracte especial. Tothom ens coneix i ens estan esperant. Pensa que viatgem per tot el món. Si ens haguéssim d’aturar a totes les Duanes no arribaríem a temps.



–I on guarden tots els regals?

–Els periodistes sempre feu massa preguntes! No podem pas explicar tots els nostres secrets. A vegades, l’única resposta és la màgia. Deixar anar la imaginació i gaudir d’una nit especial.



–Aquest Nadal van visitar el Principat camells i rens. Eren seus?

–Formen part dels nostres ajudants! Però cal dir que no sempre viatgem amb ells. La veritat és que ens agrada innovar amb el transport.