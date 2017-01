XAVIER HERVER: «Les crisis no se superen d’un dia per l’altre»

Xavier Herver (@XaviAndorra) coneix bé l’actualitat nacional tant esportiva com política i social, per la seva condició de president de la Federació Andorrana de Karate (FAK) i conseller d’Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització del Comú d’Ordino. / Per JOAN JOSEP BLASCO

–Per a vostè, quina ha estat la notícia o el fet més destacable que ha passat a Andorra durant el 2016?

–Malauradament, l’afer BPA, que ha continuat colpejant de forma molt dura l’estabilitat política i social del nostre país.

–I a l’estranger, d’abast internacional?

–Sens dubte l’elecció de Donald Trump com a president dels Estats Units. No m’ho esperava gens, m’atreviria a dir que com la majoria de la gent, però hem de respectar el resultat de les eleccions com a exercici democràtic que és.

–Què voldria que passés a Andorra l’any 2017?

–La unió de totes les forces polítiques i del poble andorrà envers a la integració d’Andorra dins de l’escenari de la Unió Europea. No hi veig camí alternatiu amb garanties. Virtus Unita Fortior.

–Creu que el 2017 es notarà la superació de la crisi financera i econòmica?

–Les crisis no se superen d’un dia per l’altre. Estic convençut que el 2017 la crisi serà menor que en aquest 2016 que acabem de deixar. Els indicadors actuals així ho vaticinen.

–Quin ha estat el moment més emocionant de l’any que hem acabat?

–A títol personal, l’inici del mandat com a conseller del Comú d’Ordino, i poder veure per primera vegada en directe per televisió a la meva filla Sandra a la final del torneig Villa de Madrid de karate el passat mes de maig.

–Com valoraria, en general, l’any 2016?

–Ha estat un any molt positiu en general, amb molts reptes en marxa tant a títol federatiu com a nivell de feina al comú. També hem patit alguna cosa en negatiu, com lesions esportives. Jo mateix em vaig trencar el taló d’Aquiles.

–Si pogués demanar un desig, quin seria?

–Salut per als meus i per a mi.

–Què li ha demanat als Reis?

–Salut, pau i amor.

–És més de fer cagar el tió o de demanar regals al Pare Noel?

–De demanar regals al Pare Noel. Ja fa molts anys, als Reis.



–Pessebre o arbre?

–A casa meva sempre hem estat més d’arbre encara que quan era petit teníem els dos, amb un pessebre molt maco, amb moltes figuretes. Muntar-lo sempre era una diversió i un entreteniment afegit. Desmuntar-lo no ho era tant.

–Quin diria que ha estat el moment esportiu o el resultat més important de l’any a nivell internacional?

–Sens dubte, els Jocs Olímpics de Río de Janeiro. I si n’hagués d’escollir un, la final de tennis entre Rafa Nadal i Del Potro. Va ser tot un exemple de patiment, esforç i mentalitat competitiva de Nadal. Va ser espectacular.

–I respecte l’esport andorrà?

–Em quedo amb les quasi dues rondes passades al Mundial sènior de karate a Linz, a Àustria, que és un fet gens habitual, i les dues medalles d’or a l’Europeu dels Petits Estats de karate a Malta, les dues fites per part de la Sandra Herver. Fora del món del karate em quedo amb l’inici de temporada del MoraBanc Andorra. Ho estan fent realment molt bé.

–El panorama esportiu nacional ha evolucionat el 2016 respecte els anys anteriors?

–Hem tingut proves de primer nivell internacional com la Copa de Món d’esquí al Tarter o de BTT a Vallnord. Andorra cada cop es posiciona més com a un lloc ideal per a la disputa de proves esportives de primer nivell mundial, que ens situen al mapa com a referència en l’organització d’esdeveniments.

–Que n’espera esportivament parlant del 2017?

–Em permetreu que en aquest cas parli tan sols de karate perquè a l’assemblea general dels Jocs dels Petits Estats de San Marino del maig i juny es decidirà si serà present per primera vegada com a disciplina olímpica als Jocs dels Petits Estats que es duran a terme a Andorra al 2021. Ho tenim ben encarat amb les converses mantingudes tant amb el Comitè Olímpic Andorrà com amb el Govern. Seria una fita veritablement històrica per al karate andorrà. A més, del 29 de setembre a l’1 d’octubre a Escaldes-Engordany tindrem per primera vegada al nostre país la disputa de l’Europeu dels Petits Estats de karate, prova que ens permetrà posar una vegada més a Andorra al mapa mundial en un esdeveniment oficial de primer nivell continental.

–Quins esdeveniments esportius no es perdrà el 2017?

–Els Campionats Europeu i Mundial de karate de les categories cadet, júnior i sub-21 que tindran lloc a Sofia al febrer i Tenerife al novembre. També l’Europeu dels Petits Estats que organitzem nosaltres a Escaldes-Engordany. Aquests tres esdeveniments són del tot imprescindibles per a mi.