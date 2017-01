ERIC ROSSELL: «Cal incentivar la indústria cinematogràfica del país»

Eric Rossell és un dels tres finalistes del concurs MINIcurts que ha organitzat el Festival Ull Nu i Pyrénées Motors-Concessionari.

Rossell opta al premi amb el curtmetratge Mountain Job. / Per ESTEFANIA GRACIA

–Com va sorgir el curtmetratge?

–Estàvem amb un grups d’amics parlant de cotxes i casualment va sortir la convocatòria del concurs, llavors vam decidir participar-hi. Volíem crear una història de ficció i passar-ho bé.

–En què es van inspirar?

–En les històries dels contrabandistes. Volíem crear la nostra pròpia història i que tot plegat encaixés amb el concepte del concurs: que es veiessin cotxes de la marca MINI.

–Ha resultat com esperaven?

–La veritat és que estem força satisfets amb els resultats, perquè al final tothom ha anat aportant el que podia. En el meu cas, vaig aportar l’equip tècnic i vaig exercir de realitzador. I sent un treball que hem fet gairebé sense recursos, hem obtingut resultats molt satisfactoris, perquè tothom ha posat el millor de si mateix i al final això es veu reflectit en el curt.

–Quantes persones han participat en el curtmetratge?

–Entre unes 10 i 12 persones. Surten sis cotxes diferents amb els seus propietaris, però a banda hi havia més persones participants. Vam haver de tallar una carretera i una família ens va deixar una finca per fer la introducció.

–Tot i ser la primera vegada que es presenta a aquest concurs, ja té experiència en el món audiovisual.

–Sí. Treballo com a autònom dins del sector audiovisual i al Festival Ull Nu he sigut finalista diverses vegades. Fa dos anys vaig guanyar en la categoria Vídeo Art.

–Què ha de tenir un vídeo per atrapar a l’espectador?

–A banda del mateix contingut, també és important la manera com es fa el vídeo. Quan fas un producte que t’apassiona, sovint els ingredients se sumen i aconsegueixes un bon resultat. Per exemple, si parlem del curtmetratge que hem presentat al concurs, al principi no esperàvem res de l’altre món, per a nosaltres va ser un repte. I és cert que hi ha coses que no ens han sortit del tot bé, però si es mira el resultat en conjunt, estem satisfets, i al final és això; les ganes que li poses.

–És fàcil viure del món audiovisual a Andorra?

–No és molt senzill, però és veritat que la gent que som d’aquí tenim els nostres contactes, i si et vas movent dins del mundillo poc a poc vas fent projectes. Però és molt important moure’t, perquè aquí no n’hi ha la part d’indústria cinematogràfica, crec que aquest àmbit s’hauria d’incentivar una mica més. Hi ha potencial, però manquen infraestructures.

–Creu que tot i les dimensions d’Andorra, es podria obtenir aquesta infraestructura?

–Sí. Hi ha productors al país que fan que es puguin acollir grans rodatges, però a vegades queden una mica amagats, perquè no es confia massa en els productors que tenim al país i es consulta més a gent de fora. Tot això és perquè no s’ha incentivat una indústria cinematogràfica al país.