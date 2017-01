Entrevistes Itziar Badenas: «Els nens han de descobrir el rerefons dels llibres» Itziar Badenas Coordinadora club lectura

La jove Itziar Badenas coordina el club de lectura infantil a la Biblioteca Comunal d’Encamp. En la tercera sessió de la iniciativa que tindrà lloc demà a dos quarts de vuit de la tarda, Badenas aproparà els més petits a descobrir el món dels perquès a través del Llibre dels perquès de l’autor Gianni Rodari. / PER LÍDIA RAVENTÓS



–Quin és l’objectiu principal del club de lectura infantil?

–La idea principal és enganxar els nens a llegir. Personalment, des que estic a la biblioteca he pogut observar que els infants venen més a jugar a l’ordinador que a consultar els llibres. Per això busquem, a partir de l’activitat, ensenyar als infants que llegir els pot aportar més que només una història. Al club els estimulem a compartir la seva opinió, treballem vocabulari, aprofundim sobre els temes que surten als llibres...



–A quina edat va dirigit el club?

–Nens i nenes d’entre 10 i 12 anys, habitualment.



–Creu que abans els infants llegien més que ara?

–Penso que sí. En general sempre preferies anar al parc a jugar que no pas llegir. Però recordo, de quan era petita, estar una mica més a prop dels llibres.



–Quin paper hi juguen les noves tecnologies en aquesta desconnexió de la lectura?

–Una imatge en moviment crida molt més l’atenció que no pas un llibre que l’has de treballar. Jo ho entenc, és comprensible. Les coses que ens entren pels ulls sempre ens enganxen més que les que ens costen un esforç.



–I què podem fer per estimular als més petits a deixar una estona de banda les noves tecnologies i endinsar-se en el món de la lectura?

–Crec que la clau és fer-los primer entrar en el món de la lectura d’una manera divertida. Fer-los veure que és cert que llegir-te un llibre et requereix més temps que mirar un vídeo però que dins del llibre no només hi ha una història sinó que hi ha un rerefons que t’explica moltes més coses. Al club, el que fem és donar-los una petita empenta, els hi obro la porta, perquè entre ells ho descobreixin. Les opinions d’un, ajuda a l’altre a prendre una opinió. Es tracta de fer descobrir als nens el rerefons dels llibres perquè s’enganxin a la lectura.



–En la propera sessió tractaran el Llibre dels perquès de l’autor Gianni Rodari. Per què aquest llibre?

–El llibre de Rodari és un recull de respostes de les preguntes més repetides dels nens. N’hi ha moltes que et fan reflexionar. Per exemple, com es pot passar d’una imatge estàtica al cinema? O per què un plat es diu així? Altres com per què la neu és blanca? Moltes preguntes simples que ens fan pensar. El que farem a la sessió és demanar-los que triïn el per què que més els ha impactat per treballar-lo.



–Fa aproximadament tres mesos que treballa amb el club de la lectura infantil. Què és el que més li agrada?

–El que més m’agrada és quan ells et fan descobrir coses que tu no havies vist. El fet que ells siguin molt autònoms i que no hi hagi una via unilateral de comunicació, sinó que ho fem entre tots.