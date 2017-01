Entrevistes ANNA GINESTÀ: «No em veia asseguda en un escriptori» ANNA GINESTÀ ESTUDIANT DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL Anna Ginestà, el membre jove del jurat del Festival audiovisual Ull Nu.

L’Anna Ginestà Gargallo (Andorra, 1995), urgellenca, és una tastaolletes de tot allò relacionat amb el món de la comunicació audiovisual. Actualment està realitzant el treball de final de grau de la carrera, que cursa a Tarragona, però ja ha treballat a RàdioSeu i a Andorra Televisió i ara ha estat escollida per formar part del jurat de la pròxima edició del festival de curtmetratges Ull Nu. / Per ESTHER JOVER MARTIN



–Què és Perversions?

–El programa de ràdio que vaig fer un estiu a RàdioSeu! Tractava de cançons que havien estat plagiades.



–Per què Comunicació Audiovisual?

–Des de petita sempre m’ha agradat trastejar càmeres, ordinadors, la fotografia... Quan cursava Batxillerat havia pensat en estudiar economia, però dues setmanes abans de la Selectivitat em vaig adonar que jo no em veia en un futur asseguda en un escriptori, i com que m’agradava la fotografia vaig pensar en fer Comunicació Audiovisual, una carrera que m’està agradant molt.



–Accedir-hi no és fàcil, és una de les carreres universitàries en què es demana una nota de tall més alta per obtenir-hi una plaça.

–Cert, sobretot aquests últims anys, la nota és més alta que a Periodisme.



–Per què es va presentar al jurat d’Ull Nu?

–Una oportunitat com aquesta no és molt habitual a la meva edat i no la podia deixar passar. He anat a diferents festivals com a espectadora i tinc curiositat per conèixer com funciona el vessant més crític. Gaudeixo molt veient curts, videoclips, documentals, però vull viure’n el vessant crític, i formar part d’un jurat professional encara em dona una motivació més gran.



– Ha assistit de públic al festival?

–Sí, tot i que no a totes les edicions. He anat a alguna projecció i activitat. Sinó, busco els curts en línia. Soc una mica friki! M’agrada veure el que es fa a prop de casa, com el Picurt.



– Què mira habitualment?

–Consumeixo moltes sèries! En soc friki, sobretot de les americanes i britàniques. També vaig molt al cinema de la Seu, on no fan pel·lícules tan comercials sinó més aviat de fora dels circuits més comercials.



–Recomani’ns alguna sèrie.

–Breaking bad. És la que més m’ha agradat. També Black mirror, Mad men, How I met your mother... I moltes més, però no et vull avorrir!



–I documentals?

–Els de Planet Earth [Planeta Terra, de la BBC, narrats per David Attenborough].



–Quin vessant de l’audiovisual li agrada més?

–La part més tècnica, càmera o so. Però no deixo passar cap oportunitat per seguir aprenent. Ara m’estic plantejant especialitzar-me amb un màster, però he de tenir clar en què, i abans ho vull provar tot! M’agraden molt els mitjans de comunicació i ara estic més interessada en el vessant periodístic. El treball final de grau és un projecte audiovisual, amb documental, pàgina web i xarxes socials. Així ho toquem tot!



–De què va?

–Sobre pobles deshabitats de l’Alt Urgell. N’hem escollit cinc.



–A veure si el veiem al Picurt.

–A veure si l’acabem a temps!