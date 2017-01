Entrevistes PILAR POLO: «L’abús infantil es basa molt sovint en el secret» PILAR POLO PSICÒLOGA

La psicòloga Pilar Polo oferirà demà a les 19 hores una conferència al Centre de Congressos d’Andorra la Vella sobre la prevenció i la detecció de l’abús sexual infantil. / PER LÍDIA RAVENTÓS



–La seva conferència porta per títol Parlant prevenim l’abús. Expliqui’ns més detalladament de què parlarà.

–La conferència intentarà emmarcar que significa l’abús sexual infantil i perquè és tan important parlant-ne. L’abús infantil es basa molt sovint en el secret i per això hem escollit aquest títol. Intentant no guardar-ho en secret podrem aconseguir que la gent ho expliqui abans, tenir més mesures de prevenció...



–Encara és un tema tabú?

–Crec que sí. És un tema que moltes vegades només se’n parla, i d’una manera bastant sansacionalista, quan surten notícies als mitjans de comunicació i quan, per tant, ja anem una mica tard. Encara tenim algunes carreres que tenen molt a veure amb la infància i que no treballen aquest tema amb els futurs professionals. Tampoc és un tema que s’abordi en la prevenció més primària. S’està parlant molt de bulling, de violència de gènere, però la paraula abús sexual infantil encara fa molta por.



–Com podem detectar un cas i, en cas de fer-ho, què hem de fer?

–La detecció de l’abús no sempre és fàcil perquè cada persona ho expressa d’una manera diferent i per tant no hi ha una única simptomatologia que ens permeti tenir la certesa que a una criatura li està passant. El que sí que hem de fer és fer saber als nanos que tenen permís o dret d’explicar les coses que els preocupen. Moltes vegades els infants no parlen perquè creuen que això no només els hi passa a ells. Una mica en relació al títol de la conferència, una cosa que no té nom no existeix. I les coses que no existeixen no es poden explicar. Per tant, si jo vull que els nanos parlin d’aquest tema abans nosaltres n’haurem de parlar. Amb el tema de la detecció el que hem de fer és està molt pendents de si hi ha canvis sense cap explicació, en la conducta o en les emocions dels nens. I una vegada que tenim una sospita o una rebel·lació s’ha d’acudir a l’Administració Pública perquè es tracta d’un delicte.



–Podem parlar d’un perfil determinat de persona que pugui realitzar un abús?

–No es pot parlar d’un perfil socio-econòmic, ni cultural ni de cap tipus. Si que és veritat que les estadístiques diuen que hi ha més homes que dones que abusen i que la majoria es donen en l’entorn de confiança. Per tant, no estem parlant de persones llunyanes ni per la família ni per la criatura. I tu en el teu entorn de confiança poses persones que no tenen un perfil determinat que et faci malfiar.



–Quines conseqüències pot tenir patir un abús sexual en un infant?

–Una conseqüència molt greu és la manca de confiança respecte a ells i respecta als altres perquè realment qui t’havia de cuidar i protegir no ho va fer. A partir d’aquí les conseqüències poden variar molt depenen del tipus de persona. Cada una té una capacitat diferent per assumir el que li passa. Cal destacar però que una de les situacions que ens marca si hi ha una major o menor conseqüència psicopatològica estaria en la resposta que té l’entorn quan es descobreix l’abús. Quan un infant ho diu i la família no el creu o no actua, les conseqüències acostumen a ser més greus que quan aquesta criatura ho diu i la família li fa cas i se sent protegit.