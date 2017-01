ALFONS CODINA: «Llegir et permet viatjar sense haver de moure’t»

Alfons Codina inaugura el cicle del Club de Lectura d’enguany amb Wilt, de Tom Sharpe. L’activitat està dirigida a tots els major de 16 anys que, de forma gratuïta, vulguin formar part de l’esdeveniment, en el transcurs del qual s’escollirà el llibre de la propera sessió. Format en Biblioteconomia i Documentació, ha treballat a la Biblioteca Nacional de Catalunya i la Biblioteca Universitària de la Universitat Pompeu Fabra. A més, també ha impartit classes a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de Vic. / PER MARC SOLANES

–Quan va néixer el club de lectura d’aquesta biblioteca?

–Un any després de la meva arribada a la biblioteca, l’any 2008. En aquell moment no n’hi havia, només existia el de Sant Julià, i ara n’hi ha sis. L’objectiu és doble: la gent que ve té ganes de llegir i nosaltres de que es faci en la llengua catalana. El que volem és crear una mena de xarxa social entre la gent del poble, crear un boca-orella que vagi animant la gent a participar a les diferents activitats que fem.

–Quants assistents té actualment?

–Ara mateix som set persones fixes, i quan ve un escriptor, depenent de la seva popularitat, arribem a ser entre 20 i 50, tot i que es tracta de moments puntuals i de persones que no formen part del club.

–Cada quan us reuniu?

–Ens trobem una hora i mitja cada mes. Tot i que encara tenim marge de creixement,el fet de que cada membre hagi de tenir un exemplar del llibre que es discuteix podria arribar a ser un problema si el club creixés moltíssim, ja que en ocasions s’han de demanar fora del país.

–Creu que estem en un país lector?

–En línies generals, no. Considero que falta molta feina per fer, però estem treballant moltíssim. El fet que hi hagi un club de lectura a gairebé totes les parròquies (menys Escaldes) és un fet històric, no havia passat mai. Malgrat tot, hi ha molta gent que té biblioteques a casa, cosa que fa que no es desplacin fins a la comunal.

–Llegeixen més les dones o els homes?

–Nosaltres hem observat que vénen més lectores que lectors tant a les trobades del club com als esdeveniments que organitzem.

–S’haurien de prendre més mesures a nivell governamental per fomentar la lectura?

–Sempre es poden millorar les biblioteques, un fet que podria contribuir a millorar el nombre de lectors. Sempre es poden fer més coses.

–Creu que el llibre digital és una bona eina per implicar més els joves en aquest hàbit?

–En primer lloc, crec que no és cap competència del llibre en paper. Aquest any instal·lem a les biblioteques un servei de préstec de llibre electrònic. Els nens i els joves que utilitzen aquests suports els és més fàcil. Es tracta d’un suport molt benvingut, no ens fa gens de por.

–Morirà el paper?

–És molt difícil de dir, però jo diria que no, igual que tampoc ho ha fet la ràdio. Segurament serà més ecològic, però no desapareixerà.

–Digui’m un motiu per estimar la literatura.

–N’hi ha molts, és una mica complicat! (riu). Estimula la imaginació, sense cap dubte. A més, crec que és una forma de poder viatjar fora de la realitat quotidiana sense desplaçar-se físicament.