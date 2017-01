Entrevistes LUIS PÉREZ: «Conèixer-te a tu mateix és el principi i el final de tot» Luis Pérez Coach

Trobar la part positiva de tot el que ens passa i encarar la vida amb serenor. Aquests són dos dels consells del coach i instructor del mètode Silva, Luis Pérez Santiago, que oferirà una conferència aquest vespre a Encamp.



–La conferència es basarà en el mètode Silva. Ens pot explicar en què consisteix?

–Es tracta d’un conjunt de tècniques i coneixements per obtenir un major coneixement de nosaltres mateixos. Com deia Sòcrates, conèixer-te a tu mateix és el principi i el final de tot, perquè amb el coneixement a tu mateix podràs saber quins són els teus talents, les teves capacitats, també les teves debilitats i les coses a millorar. I d’aquesta manera podràs arribar a ser la millor versió de tu mateix. El mètode ens dóna una sèrie d’eines per aconseguir aquesta millor versió de nosaltres mateixos amb serenitat. La serenitat ho és tot. M’explico. Tu pots tenir molts diners, però sense serenitat no sabràs utilitzar-los.



–Un dels seus objectius és que aconseguim convertir les nostres debilitats en qualitats. Com ho podem fer?

–Tots tenim un ego, que és el nostre mecanisme de supervivència psicològica, i també tenim una ombra, la nostra part fosca. La personalitat de cada persona té aquestes dues parts. Per aconseguir convertir les debilitats en qualitats cal que integrem aquesta ombra, acceptant el que som i el que no som per aconseguir ser persones completes. Acceptar-nos a nosaltres mateixos, en allò que ens agrada i en allò que no.



–Posi’ns un exemple.

–Imagina’t que a casa teva el teu pare és advocat i la teva mare metgessa i, per tant, tots dos són molt pragmàtics. Però resulta que tu vols estudiar Belles Arts o vols ser cantant. Els teus pares et podrien dir que amb aquestes professions no et guanyaràs la vida, que et moriràs de gana. Davant d’això, tu pots triar ocultar els teus desitjos perquè no està ben vist. Seria la teva ombra, allò que no vols mostrar. En realitat, el que estàs fent és autosabotejant-te la vida perquè això no et fa feliç. Es tractaria d’acceptar també les nostres parts negatives per utilitzar-les a favor nostre. En aquest cas, triar si preferim fer cas als nostres pares o estudiar el que ens agrada.



–La conferència porta per títol Pensament positiu i gestió de l’estrès. Quina relació tenen ambdos conceptes?

–Hi ha una llei que es diu la llei de la substitució. Significa que si tu ara et poses a pensar en records negatius tornaràs a reproduir les sensacions d’aquell moment perquè els records sempre porten sentiments. D’aquesta manera portes les teves històries negatives del passat al teu present i tornes a patir. En aquest moment, cal tallar els nostres pensaments. Per fer-ho, cal acceptar el que ens passa. Cal dir: sí, m’han fet mal o sí, m’han enganyat. Sí, estic patint. Una vegada acceptat, podem decidir si seguir o no en un estat permanent de dol.



–I també ens pot ajudar amb la gestió de l’estrès?

–Cal dir que l’estrès és un mecanisme del nostre organisme davant d’un perill extern. En el nostre dia a dia hem de lluitar contra el superior que ens posa mala cara, els companys de feina que potser no treballen, cues per arribar a treballar, etc. El que cal davant d’aquesta situació és tenir clar que el més important no és el que passa, sinó com t’ho prens tu. Per tant, pensar en positiu pot ajudar a portar millor l’estrès.