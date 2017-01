JAUME ESTEVE: «La Font Blanca és una garantia per a la ISMF»

Jaume Esteve (Andorra la Vella, 1960) és un esportista nat. Des de ben petit li ha donat a la raqueta al CT Santa Coloma, club al qual arribaria a ser president, i a l’oval al VPC, on també va fer tasques de directiu. Als 17 anys va posar-se els primers esquís de muntanya i fins avui. És un enamorat de la muntanya, de la neu, que és el que sempre ha mamat a casa seva. El seu fill Kevin havia estat esquiador de la FAE, la seva parella, Nani Duró, ha estat alpinista i porta una eternitat a la junta de la Federació Andorrana de Muntanyisme que ell presideix des del 2014 i que la setmana passada va superar amb una gran nota la primera cita de Copa del Món.

–La Font Blanca porta set edicions al circuit mundial. És per treure pit?

–No ho crec. Del que podem estar contents és de la posició de prestigi que té la Font Blanca dins el circuit de la Copa del Món. L’esquí de muntanya està en plena evolució i Andorra n’és una forta impulsora. Carlo Ferrari ha donat, amb els seus coneixements, una gran dimensió a la prova i sempre hem volgut progressar.

–Ja és un clàssic que nevi pocs dies abans de la prova per complicar una mica la vida a l’organització. I de nou la FAM ha guanyat aquesta batalla, tot i haver de fer algunes variacions en el recorregut de la individual. Què us diu la Federació Internacional?

–Fer-ho al principi de temporada ens fa trobar en una situació peculiar. A pistes la neu ja està instaurada a finals de desembre però a la muntanya, no. A mitjans de gener sempre és una mica difícil i tenir una nevada forta ja ens va anar bé. Més enemic és el vent. La Federació Internacional ha quedat molt contenta. Era un recorregut alpí, amb molta visibilitat i accessible. Trams, per crestes, necessitat de crampons... Va ser una traçat tècnic i els corredors també van acabar contents , com també Vallnord, perquè la individual estava a prop de les pistes i ajuda a la promoció de l’estació. La vertical, directament, està a dins.

–Quant de temps es necessita per organitzar la prova i quin és el procediment a seguir a grans trets?

– Ens hem donat una setmana de festa abans de començar a preparar la del 2018. Farem els briefings i començarem el guió. Tot allò ho madurem durant uns mesos i a l’estiu segona reunió per anar preparant la feina de veritat. A l’agost o setembre es fan reunions més freqüentment, a l’octubre hi ha el fòrum ISMF per a tots els organitzadors i a partir de llavors reunions setmanals del comitè organitzador. A partir de mitjans de desembre el treball ja és diari i els últims 15 dies, implicació total de les 16 persones que formem el comitè.

–Donem per fet, doncs, que vindrà el 2018?

–El que està fet és la sol·licitud. El més probable és que ens la donin, primer perquè han quedat contents per la prova, som segurament una de les seus organitzadora més competent. I segon, perquè l’assemblea general es farà al juny aquí a Andorra i és on es decideix el calendari. Veig difícil que no la tinguem. Ho fem bé i som una garantia.

–Kilian Jornet ja va avisar fa una setmana que no estava fi. Sisè a la individual i segon a la vertical. No deixa de sorprendre, oi?

–Sí, perquè aquí guanya sempre. Però l’esquí de muntanya és cada vegada més professional i ell no fa només això, també fa curses, alpinisme... Molts altres es dediquen a això en exclusiva. En tot cas, al 100%, Kilian hauria lluitat per guanyar segur.

–Què li ha semblat l’actuació del andorrans?

–Tenint en compte la millora global que hi ha hagut en totes les categories, els percentatges de temps són acceptables. Són similars als de l’any passat i això que s’han millorat els temps. A més no tenim equip per per rendir al màxim de la primera a la última prova. Nosaltres hem de buscar una progressió per aguantar tota la temporada. Si el pic de forma el tinguéssim ara, al febrer tindríem a tots els corredors cremats.

–Com a president, té en ment organitzar un Europeu o un Mundial al Principat?

–Espero que un dia n’organitzi uns Mundials però encara podem créixer més a nivell de Font Blanca i això pot representar un parell d’anys. Ara probablement ens la donarien, però també hem de saber quan l’interessa a Andorra fer-ho, ja que en uns anys pot ser olímpic. Si mantenim aquest lideratge dins la Copa del Món, quan ho demanem se’ns donarà.

–Es veu al capdavant de la FAM, llavors?

–Estic treballant còmode, m’agrada, tenim un projecte que demana temps i dedicació, i ara mateix et diria que sí, però em queda un any i mig de mandat i no sé què passarà.