CÈSAR MARQUINA: «Els ciberdelictes mouen més diners que la droga»

Format en enginyeria informàtica industrial i electrònica, porta més de 12 anys dedicat al món de la seguretat, també s’ha especialitzat en informàtica forense i hacking ètic, entre altres vessants. / PER MARC SOLANES

–Per a què serviran les jornades de ciberseguretat?

–L’objectiu principal és conscienciar i divulgar coneixement del món de la ciberseguretat i les amenaces. Es tracta d’una temàtica d’actualitat respecte la qual existeix una mancança de coneixement per entendre realment el que significa.

–Com ho heu enfocat?

–Hem volgut dotar les jornades d’un punt de vista més ampli, explicant el marc jurídic i les dificultats a nivell internacional en l’àmbit normatiu pel que fa als ciberdelictes. Comptarem amb professionals d’altres països que ens explicaran les seves experiències. L’objectiu final és generar moviment al voltant d’aquesta temàtica.

–Hi ha un espai dedicat els infants, també.

–Més que als infants, als seus pares. Es tracta de la part més social de la conferència, que tindrà lloc dissabte al matí. L’objectiu és conscienciar els adults de les amenaces i els riscos que se’n poden desencadenar i quina és la posició que han d’adoptar.

–Caldria regular més la xarxa pel que fa als crims o il·legalitats que s’hi cometen?

–Crec que, a nivell tecnològic, Andorra no té res a envejar a cap altre país del món, tal com es pot apreciar, per exemple, en el desplegament de la xarxa de fibra òptica a tot el Principat. L’aspecte més espinós és la parta legal, el marc jurídic i normatiu. Malgrat tot, Espanya el va desplegar a nivell nacional l’any 2015, pel que no ens hem de sentir tant enrere en aquest sentit. La causa d’aquesta tardança és la menor incidència de ciberdelictes al nostre país.

–Té Andorra un cos policial especialitzat en ciberseguretat?

–Comptem amb una unitat del cos especialitzada en delictes tecnològics. De fet, dues de les persones que en formen part estan a l’organització d’aquestes jornades.

–Quines són les amenaces més greus que trobem actualment?

–Un dels problemes més importants és el ramsonware.

–Què és?

–Es tracta del segrest d’un ordinador per part d’algú, pel qual es demana un rescat de diners que l’usuari ha de pagar si vol recuperar la informació. Dilluns mateix sortia una notícia al diari en què es va segrestar un hotel, a través d’un virus d’aquest tipus, en què es van tancar electrònicament les portes per a què no poguessin sortir els clients.

–Hauria d’impulsar el Govern la formació d’usuaris i empreses?

–En part, sí. En el cas de la seguretat vial, el Govern s’encarrega de que tothom sigui conscient dels problemes de conduir un cotxe, però no passa el mateix amb els de la xarxa.

–Es cometen molts crims a la xarxa, actualment?

–Pel que em consta, tot i que n’hi ha molts, el percentatge final en relació a la població del país no és gaire elevat. La quantitat total de diners que mouen els ciberdelictes ja ha superat la del tràfic de drogues.