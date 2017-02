ELENA ROURA: «Som líders a Europa en sobrepès i obesitat»

Les inscripcions per participar al taller Agafa la paella pel mànec s’han exhaurit ràpidament. A l’activitat, organitzada per Assandca, s’oferirà una xerrada demostrativa sobre l’alimentació que s’ha de dur a terme durant el tractament del càncer, del xef Marc Puig-Pey, i la directora de l’àrea de Salut i hàbits alimentaris de la Fundació Alícia, Elena Roura. / Per ESTHER JOVER MARTIN

–Per què és tan important què mengem?

–És bàsic menjar bé perquè l’alimentació, tant en persones sanes com malaltes, és essencial per aportar els nutrients necessaris perquè el nostre cos funcioni correctament. Si, a més, estem malalts, hem de tenir força per afrontar un post-operatori o un tractament agressiu, com la quimioteràpia.

–Què ha d’eliminar de la seva dieta una persona que pateix càncer?

–Res, no hi ha cap aliment que per si sol sigui dolent, tot depèn de la dosi. De càncers n’hi ha de molts tipus, i les persones amb càncer han de menjar segons el tipus de càncer que pateixen. Per exemple, si afecta el sistema digestiu, el coll, etcètera. Cal que mengin el més equilibrat possible, no han d’eliminar res de la dieta. No s’ha de confondre l’alimentació per prevenir que la del tractament. Per prevenir és important no abusar de sucres, carns vermelles o greixos saturats, perquè és cert que poden afavorir algun tipus de càncer, però amb la malaltia cal menjar de tot.

–Quan una persona rep un diagnòstic de càncer, és recomanable que vagi a veure un dietista o nutricionista perquè li aconselli uns àpats equilibrats?

–Sí, si en el centre hospitalari on la tracten no rep un suport nutricional, és important anar a un dietista-nutricionista per ajudar a seguir una alimentació equilibrada, com introduir fruita i verdura, sobretot si hi ha dificultats a l’hora d’empassar.

–De vegades, amb un càncer, la gent no té gana, el menjar té mal gust...

–L’important és no deixar de menjar. Quan tens poca gana cal fixar-se petites fites per al final del dia: és millor menjar-se dos galetes que cap, o mig iogurt que cap.



–Com serà el taller de dissabte?

–La Fundació Alícia fa temps que treballa amb l’ICO (Institut Català d’Oncologia) i hem elaborat unes guies que es diuen Menjar durant el tractament del càncer. En general, les guies fan recomanacions i desmitifiquen certes creences de l’alimentació, però n’estem editant segons el tipus de tumor –mama, cap, coll, colon– i expliquem com adaptar l’alimentació segons cada tipus de tumor. Per exemple, amb el de mama hi ha nàusees, vòmits, retenció de líquids, augment de pes, restrenyiment, i amb el de cap i coll hi ha molt problema d’engolir i s’ha de modificar molt la textura dels aliments per empassar. Al taller primer explicarem això, i després els efectes secundaris relacionats amb l’alimentació: manca de gana, vòmits, nàusees, restrenyiment, llagues a la boca, boca seca... Amb diferents trucs de cuina podem ajudar a menjar quan apareixen aquests símptomes.



–Què fa la Fundació Alícia?

–És un centre de recerca en cuina, en què un grup de científics donen suport a un grup de xefs d’alt nivell. Fem diferents projectes amb l’objectiu que la gent mengi millor, és a dir, més sa i més sostenible. Treballem tant per ajudar el nostre patrimoni culinari, els nostres pagesos, el producte de proximitat, com per promocionar la salut, amb tallers de cuina o una plataforma en línia per aprendre a cuinar. Una altra acció és donar respostes culinàries a problemes concrets: diabetis, malalties renals, etcètera. Sempre amb ajuda professional mèdica. Els metges diuen què ha de menjar el pacient, i nosaltres ajudem a què s’ho mengi. Finalment, també fem projectes d’innovació i desenvolupament amb empreses.

–Com ho ha de fer una persona amb pocs recursos per alimentar-se d’una manera equilibrada?

–Bé, almenys a Catalunya la gent amb pocs recursos pot obtenir un lot de menjar del Banc d’Aliments o de Càritas. Hem fet formacions a les persones que preparen aquests paquets perquè expliquin a la gent a la qual li donen què ha de comprar amb els pocs recursos que té, com complementar el que hi ha al lot. Per exemple, si reben arròs, oli o pasta, quin producte fresc poden comprar per completar l’àpat i que sigui equilibrat. De vegades, pequem de pensar que les coses menys econòmiques s’haurien de consumir amb menys quantitat. Però no sempre la gent que té menys recursos és la que menja pitjor, perquè hi ha gent amb molts recursos que pateix sobrepès i obesitat. Amb això som líders a Europa.