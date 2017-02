EVA GRAU: «No es passa tanta gana però hi ha malnutrició»

La naturòpata i terapeuta Eva Grau realitzarà demà una xerrada a la Biblioteca Pública del Govern per parlar sobre els beneficis de fer depuracions un parell de vegades a l’any, quants tipus de dietes detox existeixen i si es pot fer una dieta depurativa i seguir amb el ritme diari. I és que segons la professional, seguir una dieta depurativa ajuda a fer una pausa i a posar una mica d’ordre tant en l’àmbit físic com anímic. / Per ESTEFANIA GRACIA

–En què se centrarà la xerrada?

–Durant la xerrada parlarem sobre com fer una depuració de l’organisme després d’haver passat les festes; com s’ha de fer, quan, perquè, quins productes naturals, aliments i plantes ens poden ajudar, etc. També parlarem de les diferents dietes, perquè fer-les, perquè no fer-les, quines van bé i quines no... Així com de l’alimentació vegetariana, que ara s’ha posat tant de moda. I és que els canvis en l’alimentació són un tema molt seriós, i més si es volen fer d’un dia per l’altre.

–Ha crescut la tendència vegetariana?

–Sí, cada cop visito més mares que vénen amb els seus fills perquè volen ser vegetarians. Fa gairebé 16 anys que em dedico al món de la dietètica i la nutrició, i des de fa cinc anys em centro també en el món vegetarià. I cada cop veig més gent que vol seguir una dieta allunyada dels productes animals.

–S’ha convertit en una moda pels joves?

–És cert que cada cop més joves s’interessen per l’alimentació vegetariana, ja sigui per moda o per conscienciació. Un dels darrers casos que em va sorprendre és el d’una nena de 15 anys que per Reis li va demanar a la seva mare poder ser vegetariana.



–Què cal tenir present a l’hora d’introduir-se al món vegetarià?

–Cal tenir present que en no menjar aliments que provinguin dels animals s’han de cobrir unes mancances nutricionals. També s’aconsella realitzar el canvi d’alimentació poc a poc, no fer-ho de forma brusca i comptar amb un professional que t’acompanyi durant el canvi, perquè el cos està acostumat a una sèrie de coses i tu de cop li treus. Per tant, per garantir uns hàbits saludables, s’ha de fer el canvi amb un seguiment.

–Quins podrien ser els perills de no fer el canvi correctament?

–Poden sorgir problemes de malnutrició o d’anèmia. Avui dia no hi ha tanta gent que passa gana però si n’hi ha de malnodrida. Sobretot es troba en els joves, perquè n’hi ha molts que volen ser vegetarians però que no volen menjar verdures, i llavors tiren sobretot de pasta i carbohidrats.

–I el món vega? Entenc que encara és més complicat.

–Sí, molt més. Perquè amb aquesta alimentació ja no es menja pràcticament res que vingui del món animal. Per tant, les mancances nutritives són majors i encara és més important fer un bon patronatge d’alimentació. Tot i això, actualment hi ha una sèrie de productes que poden ajudar a complementar l’alimentació i aportar els nutrients que siguin necessaris, malgrat que hi ha vitamines que tan sols es poden adquirir a través del món animal, com és la vitamina B.