GIORGINA GOÑI: «Hem de preocupar-nos més de viure el present»

Graduada en Auxiliar d’infermeria, els seus dos primers treballs van ser d’auxiliar dental, un a Logronyo i l’altre a Blanes. Amb 21 anys va venir a viure a Andorra, primer treballant en una residència d’avis i després a Medicina Interna i a la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital. A més, també té el graduat en Naturopatia per l’Escola Ismet, ubicada a Barcelona, i a partir del 2013 va passar a dirigir el Centre Mosaic, on exerceix de Naturòpata i de professora de Kundalini Ioga. / PER MARC SOLANES

–En què consisteix el Kundalini Ioga?

–És una antiga tecnologia dissenyada per expandir la consciència. Consisteix en tècniques de ioga senzilles que poden ser practicades per tot el món, com són els pranayames (exercicis de respiració), bhandas (claus corporals), kriyas (sèries d’exercicis), asanas (postures), mudras (gestos de mà) i mantres ( entonació de paraules). Les sèries i meditacions de Kundalini Ioga també fan ús de la visualització, la projecció i l’atenció concentrada per obtenir efectes específics.

–Quins són els beneficis més importants?

–Alguns dels seus efectes positius s’experimenten de forma immediata. Manté el cos en forma i entrena la ment per ser forta i flexible, permetent afrontar millor els canvis i l’estrès. També es produeix un augment de la capacitat d’oxigenació a la mateixa vegada que un flux sanguini cap a les glàndules, el que dóna com a resultat una elevació de la consciència i vitalitat. A través de les tècniques de respiració i meditació es pot aconseguir la pau mental.

–Quina diferència hi ha entre fer-ho a la ciutat o al mig de la natura, com és el cas de la sessió que encapçales?

–La diferència la trobem en l’entorn, independentment de l’altura. Pal és un lloc magnífic que ens dóna la possibilitat de practicar el ioga amb una passejada espectacular en plena muntanya, allunyats del soroll i contaminació, a més d’un sopar biològic i vegà.

–En què ens pot ajudar aquesta pràctica?

–A interioritzar-nos més en nosaltres mateix, a relaxar-nos, a treballar la concentració i a mantenir-nos forts i flexibles físicament.

–Per què s’ha posat tant de moda el ioga?

–El ritme de vida que portem ho requereix: necessitem parar, connectar amb nosaltres mateixos i sortir de l’estrès i la sobreestimulació que tant nens com adults portem a dins.

–Quines són les modalitats més famoses?

–A banda del Kundalini Ioga, el Hatha Ioga, que té una vessant més aviat postural que emocional i espiritual.

–Creu que la societat d’avui en dia pateix una falta de benestar mental i emocional?

–Sí, estem massa ocupats amb les coses que passen a l’exterior: treball, fills, casa... i ens oblidem de la importància d’anar cap a dins, escoltar-nos, sentir-nos i viure el present.

–A banda del ioga, quines altres activitats ens poden ajudar a equilibrar el nostre cos?

–Tot allò que a un mateix l’ajudi a desconnectar de les preocupacions i obligacions. A uns els anirà bé anar a córrer, a altres meditar ... tot està bé sempre que et porti a aquest estat de benestar, connexió i relaxació.