Entrevistes OLGA KUZNETSOVA: «Els espectadors veuran què és el ballet autèntic» OLGA KUZNETSOVA VICEPRESIDENT ANDORRA PARLA RUS Olga Kuznetsova, vicepresidenta de l'associació Andorra Parla Rus.

La prestigiosa ballarina Julia Makhalina, primera ballarina del Teatre Mariinski de Sant Petersburg i solista dels millors teatres de Rússia, és l’estrella central de la gala de ballet que es podrà gaudir aquesta nit a Sant Julià gràcies a l’associació Andorra Parla Rus, el Comú de Sant Julià de Lòria i Casa Beal. Les entrades encara es poden adquirir a www.morabanc.ad/entrades. / Per ESTHER JOVER MARTIN



–Qui és Julia Makhalina? Per què no ens l’hem de perdre?

–L’espectacle d’avui és ballet autèntic, un nivell molt alt. Qui en gaudeixi s’adonarà de què és realment un ballet de primer nivell. Tots els ballarins i ballarines són artistes de mèrit, estudiants de les millors escoles de dansa. Julia Makhalina (Sant Petersburg, 1968) és artista del poble de la Federació Russa, ha rebut una medalla de part de Putin. Només hi ha quatre ballarins actuals que han rebut aquesta distinció al mèrit!



–Com serà l’espectacle Estels de les nits blanques?

–No serà com un ballet clàssic, que dura dos o tres hores, sinó que es representaran els fragments més famosos dels ballets més emblemàtics. Tothom els reconeixerà.



–Amb qui actua Julia Makhalina?

–Tots són estrelles! Professionals d’alt nivell. Ella és la més coneguda, però tots són molt bons.



–El Ballet de Sant Petersburg s’estrena a Andorra?

–Sí, però Julia Makhalina va venir fa uns 18 anys, amb el Teatre de Kiev, de molt jove, i va actuar amb els seus professors. Està molt contenta de tornar a Andorra.



–La gala, a més, és en benefici de l’Escola Sant Vladimir.

–És un centre on estudien infants que no tenen recursos, oportunitats, perquè viuen en famílies desprotegides. El Ballet de Sant Petersburg sempre dona suport a aquesta escola. Els espectadors, a més de venir a veure ballet, també contribuiran a ajudar a aquesta canalla.



–Què és Andorra Parla Rus?

–Una associació creada fa un any que vol difondre la cultura russa. La d’avui és la nostra primera gran acció.



–Quanta gent de Rússia viu al Principat?

–Ara en som uns 400.



–Déu n’hi do!

–Tu creus? Si ho comparem amb la comunitat portuguesa o filipina... [riu].



–Bé, però ha de reconèixer que el fet que hi hagi russos vivint a Andorra sobta.

–No ho sé... Bé, el que passa és que la gent de Rússia és molt aficionada al ballet, és un art que vivim des de petits, hi ha molta cultura de ballets. Aquest espectacle és per a tothom, perquè tothom vegi què és el ballet autèntic. Tots els ballarins són estudiants de l’acadèmia de dansa clàssica més prestigiosa, la de Carolina Vagànova. El seu mètode és molt difícil i encara és el més utilitzat.



–S’ha de ser molt bo ja de base.

–Sí, no és gens fàcil entrar a estudiar a l’acadèmia Vagànova. I els ballarins d’avui tots provenen d’allà.