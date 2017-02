DAVID ARRABAL: «Vaig venir a Andorra a buscar la inspiració entre les muntanyes»

David Arrabal va néixer l’any 1977 a Barcelona, però porta 15 anys vivint al Principat. Va venir fins aquí en busca d’aventures i inspiració, i aquest ja és el quart llibre que publica. També ha coordinat dues antologies benèfiques i, ara mateix, està preparant una tercera per als malalts d’alzhèimer. Ahir va presentar el seu nou llibre, Sitra Ahra, a la Biblioteca d’Encamp. / PER MARC SOLANES

–De què va el seu nou llibre?

–És una recopilació de relats de terror, alguns del quals ja publicats en altres antologies, amb il·lustracions de la cordovesa María Pizarro. Es tracta d’una obra completament autoeditada que s’està venent força, especialment a la llibreria La Puça, on ja s’ha esgotat la primera edició.

–Quin preu té?

–En paper, es pot adquirir a la llibreria La Puça per 12 euros, mentre que a l’Amazon es pot trobar en format electrònic per tan sols 2,99.

–Per què ha decidit submergir-se al gènere de terror?

–La veritat és que, tot i que escric de tot, és un gènere que està força de moda i té moltíssima tirada. El fet de què hagi escrit sobretot llibres de terror respon a les demandes del mercat i de les editorials.

–Quins són els seus referents?

–Pel que fa a la literatura més clàssica, sempre m’han agradat escriptors com Dante o Homer. No obstant, també m’han inspirat autors espanyols com Muñoz Molina i Miguel Delibes, a banda de ser un ferm seguidor de referents de la literatura fantàstica, com Michael Moorcock o J. R. R. Tolkien.

–I pel que fa a la literatura de terror?

–D’aquest gènere no llegeixo gaire cosa, m’agrada més escriure’n.

–El seu llibre té diverses il·lustracions, quin paper hi juguen?

–Tenen un paper fonamental. Fan el 50% de la feina dins del llibre. Vam seleccionar un total de 18 il·lustracions, després de descartar-ne vàries, per la seva força per transmetre el missatge de cada relat.

–Sempre ha rebut molta influència del món còmic...

–Per descomptat. Als meus inicis, vaig començar fent còmic. Sempre n’he llegit moltíssims, especialment durant l’adolescència. A més, també vaig rebre molta influència de les produccions cinematogràfiques dels anys 80.

–Creu que un llibre pot arribar a crear una sensació de por més intensa que una pel·lícula?

–La veritat és que sí. Per exemple, el darrer llibre que vaig llegir, La Dama Negra, em va deixar molt mal cos i em va submergir profundament en la història. A més, un dels relats que vaig escriure, El anhelo de Juan, només el vaig poder llegir una vegada, per corregir-lo, i mai més ho tornaré a fer. Fins i tot em van arribar a dir que el tregués de la publicació.

–Per què va decidir començar a escriure?

–Sempre m’ha agradat, però la manca de temps per dibuixar em va fer decantar-me per la literatura. Al cap i a la fi, pots agafar i posar-te a escriure a qualsevol lloc, mentre que dibuixar és una feina molt més laboriosa.

–Quins premis ha guanyat?

–Vaig guanyar la quarta edició del Concurs de Terror de la Biblioteca d’Encamp i la 17a edició del premi Martí i Pol de poesia. Tot dos amb dotacions econòmiques.

–Un dels seus llibres es titula Proyecto Dante: Andorra. De què va?

–Aquest és un llibre que tornaré a posar a la venda al setembre. És de temàtica zombie i està ambientat al Principat. El definiria com una guia turística del país.

–Va tenir molt d’èxit?

–Es va esgotar en tan sols 15 dies. Al setembre en farem una presentació oficial ja que no la vam poder fer quan es va publicar.

–Es guanya la vida a través de les seves publicacions?

–De moment no, però és una feina que va molt a poc a poc i sembla que vaig pel bon camí. Ara, per exemple, he fet el guió per a un curt de l’Álvaro Rodriguez, i estic començant a ficar el nas al món del cinema.

–A què es dedica?

–Sóc vigilant de seguretat. Algunes vegades, he tret la inspiració per crear els personatges a partir de la gent que he conegut gràcies a la meva feina. Sempre trobes un punt d’inspiració en cada cosa que fas.

–Andorra l’ha influït molt?

–La inspiració que em donen les muntanyes és fonamental, especialment a Canillo, que és on visc. Vaig trobar el que buscava quan vaig emigrar de Barcelona.

–Quin és el futur dels llibres en paper?

–Per experiència, tot i que es digui que tenen els dies comptats, tothom acaba demanant un llibre en format físic. Encara no ha calat del tot el costum de llegir en format digital, pel que auguro una llarga vida al llibre en paper. Els gran lectors volen el volum original en paper, pel que el llibre digital pot ser un format complementari, però no substitutori.