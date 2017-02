Entrevistes DANIEL BASSAS: «La cuina ecològica ha vingut per quedar-se» DANIEL BASSAS RESPONSABLE D'OPERACIONS DE BIO BIO Daniel Bassas, responsable d'operacions de Bio Bio.

La missió dels serveis de restauració Bio Bio és introduir al mercat andorrà els hàbits saludables, entre els quals el de l’alimentació sana. També elabora els productes Bio Bo –menjar preparat–, que són cent per cent ecològics i elaborats al país. / Per ESTHER JOVER MARTIN



–On treballa Bio Bio?

–Gestionem la restauració de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, i la dels menjadors de Pal i d’Arinsal, on servim 80.000 menús, el 40% de l’oferta dels quals és ecològica. També servim a casals d’avis i a espais de lleure infantil. La nostra cuina és amb valors i tots els beneficis de Bio Bio van a Bomosa, perquè no tot s’hi val pels diners.



–I els productes Bio Bo?

–Neixen de la cuina central de Bio Bio, i són productes cent per cent ecològics que es poden trobar en alguns supermercats. La matèria prima amb què els elaborem no és andorrana perquè aquí no hi ha productors ecològics certificats, i la comprem a fora, però el més a prop possible, com a la Seu o a Girona. El que sí tenim és el segell de producte artesà andorrà, i el segell de recepta tradicional andorrana en tres productes: el trinxat, la crema de bolets i l’estofat de vedella.



–Les receptes de l’àvia!

–A Bio Bio combinem la tradició, perquè promocionem la cultura gastronòmica andorrana, amb la modernitat, perquè la cuina ecològica i saludable és una nova tendència que ha vingut per quedar-se. Hi ha un canvi del paradigma de consum, de saber què menges i d’on ve l’aliment.



–Què entenem per cuina ecològica?

–Que té respecte per al medi ambient, la sostenibilitat i que és saludable. Servir menjar ecològic és una gran responsabilitat que acumulem al final de la cadena: per exemple, darrere de l’estofat de vedella que oferim hi ha productors que han renunciat a la ramaderia intensiva i han escollit una opció de vida respectuosa per a l’animal i el medi ambient.



–L’agricultura i la ramaderia ecològica no usen cap mena de químic.

–Cap, si hi ha una plaga d’insectes s’ha de buscar una alternativa natural, i si una vaca requereix d’un antibiòtic després ha d’estar en quarantena. Cal fer-ne divulgació, i ja hem contactat amb les escoles per explicar a l’alumnat d’on prové l’aliment que mengen. Hi ha molt contingut de conscienciació social que s’anirà estenent.



–Encara estem endarrerits?

–Cada cop menys! Per exemple, els menjadors de Pal i d’Arinsal, a Vallnord, s’omplien quan els altres restaurants estaven plens, i ara és a l’inrevés! Nosaltres tenim l’ecofulla, un símbol que informa que és producte ecològic.



–Qui elabora els menús que serveix Bio Bio i les receptes dels productes Bio Bo?

–El xef Jordi Planes, i tenim un equip de tres nutricionistes i dietistes. I els productes que utilitzem són de temporada.



–La diferència de preu entre els productes ecològics i els processats és molt gran?

–Ara ja no. Abans era de fins al 40%, però ara potser només és del 15-20%.



–Tampoc és normal que la carn argentina sigui més barata que la d’aquí...

–Perquè és un tema de ramaderia intensiva, de sobreexplotació. En el model ecològic tothom hi guanya, també la terra.