MIREIA ARACIL: «La societat talla la imaginació dels nens» #Andorra

La Biblioteca Comunal d’Encamp realitzarà dijous un nou taller infantil, en aquesta ocasió adreçat a nens de 7 a 11 anys i a càrrec de Mireia Aracil. Els participants en el taller realitzaran màscares de Carnaval fetes amb feltre. Les places són limitades i s’han de reservar trucant a la mateixa Biblioteca. / Per ESTEFANIA GRACIA

–En què consistirà l’activitat?

–Farem un taller de màscares de Carnaval. En aquesta ocasió, hem escollit tres models: el personatge Hulk, una guineu i una barreja de papallona i mussol, ens hem decantat per la temàtica animal.

–Com faran les màscares?

–Estaran fetes de cartolina que ja deixaré preparades amb anterioritat, perquè al tenir una hora, els nens no ho podran fer tot. Agafaran les plantilles de la màscara que vulguin fer i amb un guix faran el model. Només hauran de retallar i encolar. Si haguéssim tingut més temps, potser hauríem fet que els nens ho cosissin, però no ha pogut ser.

–Hi haurà aforament?

–El taller està pensat per a uns 14 nens. I la idea és que cada participant pugui fer un parell de màscares. Per això demanem que es reservi lloc.

–És la primera vegada que fa un taller d’aquestes característiques.

–Jo sí, però sé que la Biblioteca en fa bastant sovint.

–Es propera al món de l’art?

–Sí, he estudiat Arts Plàstiques i Disseny. També he fet teatre i ara treballo d’interiorista. Però les manualitats, l’art i les creacions són coses que porto a dins des de fa temps.



–A Andorra es pot viure de l’art?

–Viure, viure, no massa. És cert però que amb la meva feina d’interiorista vaig fent. A banda, vaig realitzant altres activitats potser més artístiques com els tallers. A més, tinc una botiga de manualitats tèxtils. Amb tot vaig fent.

–És cer que per formar-se en art cal marxar fora d’Andorra?

–Ara hi ha el Batxillerat Artístic, que quan jo vaig estudiar no hi era, però per fer formacions més altes cal marxar a fora. I la veritat és que encara que es poguessin fer aquí recomanaria que es marxés, perquè veritablement són noves experiències i és on et pots desenvolupar més. Aquí tenim escoles d’art, però és més a nivell específic i per fer algun curs complementari. Però per fer estudis llargs, crec que és millor marxar. A més, sempre podem tornar.

–Es promou l’art entre els més petits?

–A nivell de biblioteques i escoles és cert que cada vegada es potencia més la creativitat, i això és un factor molt important, perquè els nens neixen amb imaginació i un cop creixen la societat els hi talla. Per tant, és important seguir fent activitats i accions per motivar-los i procurar que no perdin aquests aspectes.

–Els nens van sols a la Biblioteca?

–Jo com a mare veig que molts nens van a la Biblioteca ells sols. Però també és cert que amb les noves tecnologies és més difícil. Tot i que crec que també es cosa dels pares, perquè els nens copien el model que tenen a casa.