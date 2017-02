LAURA ROGÉ: «Hi haurà un espectacle interactiu d’‘escape room’»

Laura Rogé (Andorra, 1979) va estudiar la carrera de Turisme a Lleida. Malgrat la seva formació i haver treballat al departament de turisme del Comú de Sant Julià a partir de 1998, tres anys més tard es va incorporar com a secretaria tècnica al Concurs Internacional de Cant Montserrat Caballé, iniciant així la seva carrera en el món cultural. Del 2003 al 2012 va assumir el càrrec de sots cap de cultura del comú lauredià, i des del 2012 va passar a ser-ne la màxima responsable. / PER MARC SOLANES

–Avui s’inaugura l’exposició de les temporades 1992-2017 amb la presència de l’actor Joan Pera...

–Sí, a les 20 hores. Té una visió retrospectiva de les 50 temporades de teatre. Hem intentat fer una mica de recull dels espectacles que han passat pels escenaris de Sant Julià i Andorra la Vella, podent-se observar les diverses figures que hi han actuat. Daltra banda, hem fet un recull de les dedicatòries més destacades que ens han dirigit alguns dels artistes, i també projectarem un petit vídeo dels actors més vinculats a l’Auditori de Sant Julià.

–25 anys de representacions...es diu ràpid!

–Doncs sí. Hem tingut més de 170 espectacles a l’Auditori Claror, 48.00 espectadors i 650 actors que han passat per l’escenari.

–Han repetit molts, al llarg dels anys?

–I tant. Fins i tot, hi ha hagut alguns que ho han fet varies vegades. El primer en el rànquing és Joan Pere, que ha vingut ja 17 vegades.

–Vénen tant obres com actors d’alta qualitat.

–La veritat és que som molt afortunats de poder portar a la parròquia obres i actors de primera línia. Són representacions que estan molts dies en cartellera durant les gires que se celebren a Barcelona, i nosaltres n’aprofitem l’èxit per portar-les fins aquí.

–Quin criteri heu utilitzat per decidir si les obres es representen a Andorra o a Sant Julià?

–Hi ha un criteri principal, que és el de la infraestructura i que ens limita molt a l’hora de triar on es representen. L’Auditori Claror pot acollir espectacles de mitjà i gran format, mentre que en el cas d’Andorra la Vella les representacions són més aviat de petit format, així com també de caire més aviat alternatiu. Els públics són totalment diferents.

–Hi ha hagut alguna obra o representació que volíeu portar i al final no heu pogut fer-ho?

–No, hem aconseguit el que ens havíem proposat. Sempre programem cap a final de mes, exceptuant el cas d’Una altra pel·lícula, de Julio Manrique i David Selvas, que l’hem hagut de posar el dia 9 de març per raons de la pròpia productora.

–Repetiu alguna representació?

–Normalment es fa una sola representació d’una obra per a què el ventall de representació sigui molt ampli. El que sí que procurem és que el gènere sigui molt variat: enguany tenim dues comèdies, un drama i un espectacle interactiu.

–En què consisteix l’espectacle interactiu?

–Tindrà lloc el 7 d’abril i es titula Escape Show. Està basat en el fenomen de l’escape room, és a dir, s’han de resoldre enigmes i avançar durant la representació per tal de no morir. Es tracta de tot un procés conduit per tan sols dos actors en el que hi participa tota la sala, és a dir, 450 persones. Animo a què la gent ho visqui perquè és un dels espectacles amb els que hem intentat arriscar més per atraure un tipus de públic que no està acostumat a venir al teatre.

–Ve molta gent de fora del país a presenciar aquest cicle teatral?

–La veritat és que sí, especialment de la zona de la Cerdanya i de la Seu d’Urgell. Tenim un públic molt fidel que espera a què comenci la temporada per triar els espectacle o el seu tipus d’abonament, en el cas dels més fidels. Ens agradaria rebre gent de més lluny però el dia de la programació, entre setmana, és molt difícil fer-ho.

–En quin moment es troba la producció teatral andorrana?

–Jo crec que està en un molt bon moment. S’està fent molt bona feina en aquest sentit i hem d’estar molt contents. D’aquí a molt poc presentarem la temporada de teatre de l’Escena Nacional d’Andorra, que ens demostra any rere any la qualitat dels nostres actors i directors. A més, el Comú de Sant Julià es va incorporar a l’equip organitzador la temporada passada, aportant recursos humans i d’infraestructura.