Entrevistes CRISTIAN MARTINEZ: «La marxa de Justo va fer mal, però vam reaccionar» Cristian Martínez Futbolista El futbolista Cristian Martinez

Cristian Martínez (1979, Andorra la Vella) és un jugador top del futbol andorrà actual. Un fix a la selecció nacional amb prop de les 50 internacionalitats que va debutar a l’FC Andorra amb només 16 anys i que després de tres anys a la Lliga Nacional, ha tornat al club dels seus amors per intentar ajudar-lo a pujar a Tercera Divisió.



–Per què va marxar del club on ha estat gairebé tota la vida i per què ha tornat?

–Vaig marxar per la situació que vivia amb la persona que no vull mencionar [Emili Puig, exgerent]. Llavors la situació era delicada, jo tampoc no estava gens ben pagat... Suposo que en ser jove i de la casa no em va voler valorar prou... I va aparèixer el Lusitans amb un contracte digne. L’any següent Richard [Imbernón] em va voler per a l’FC Santa Coloma i allà vaig viure dos anys molt bons, inoblidables, jugant Champions i amb un vestidor magnífic. Però de nou ha aparegut l’Andorra aquest estiu, amb uns altres dirigents que sí que em valoren i no ho vaig dubtar ni un segon. Tenia moltes ganes de vestir aquesta samarreta i més veient el projecte seriós que tenien entre mans.



-Hi ha molta diferència en l’exigència de jugar a un equip top de la Lliga i fer-ho a Primera catalana amb l’FC Andorra?

–Les comparacions no són bones, però és cert que el nivell de la Lliga, tot i que va evolucionant gràcies al poder econòmic cada vegada més potent, està lluny. Al futbol català la competitivitat és molt més forta, més en el grup de Barcelona, on no hi ha rivals febles i tothom et pot guanyar. A la Lliga hi ha setmanes que si et toca un rival feble inconscientment et relaxes. Hi ha molta diferència encara entre els equips de la part alta i els de la part baixa.



-Es pot veure a la taula que el vestidor no s’ha vist afectat per la marxa sorpresa de Justo. En tot cas, allò us va deixar tocats?

-No ho esperàvem i va ser d’un dia per l’altre. Ens va tocar molt però és futbol i el vestidor ha de ser hermètic a tot això. L’estimem però has de ser professional. Recordo que va ser just abans del partit contra el Montcada a casa i vam guanyar 2-0. Sí, ens va fer molt mal la marxa de Justo, però vam tenir una bona resposta.



–Tercer màxim golejador a Primera Catalana amb l’FC Andorra (12 gols en 19 partits). Olora la sang?

–El míster em dona llibertat de poder canviar de posició. No sóc de filigranes, sinó que tinc altres virtuts com tirar desmarcatges, encarar i guanyar l’esquena de la defensa. Si marco.. El que sigui ajudar, benvingut.



–En un partit l’hem arribat a veure en tres posicions. De què juga?

–Sempre he sigut interior dret però puc jugar pels dos costats. I en algunes situacions acabo de mitja punta, punta… On calgui.



–Acabada la primera volta i lluitant cada setmana pel lideratge, l’objectiu és l’ascens?

-Seria equivocar-nos si ho pensem. Hem d’anar pas a pas, queda moltíssim campionat . Hem de continuar amb aquesta dinàmica de treballar bé entre setmana i si al final de curs estem a dalt, lluitarem per això.



–Si hi ha ascens, què farà?

–Alguna cosa faria segur... L’any que vaig pujar quan estàvem a Segona em vaig rapar mig cap. Si anem a Tercera no tinc res pensat, però quiet no em quedaria. Paraula.