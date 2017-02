NATÀLIA GARRIDO I CRISTINA PERICAS: «Volíem trencar el típic escenari ‘a la italiana’»

La Fundació Escena Nacional d’Andorra (ENA) realitzarà aquest divendres l’espectacle Racons. Històries pel forat del pany. Natàlia Garrido i Cristina Pericas són dos de les promotores d’aquest original projecte que està composat per petites peces teatrals i que es pot veure tant a espais de format reduït com a escenaris alternatius. / Per ESTEFANIA GRACIA

–Què ens trobarem a ‘Racons. Històries pel forat del pany’?

–Es tracta de microteatres que duraran aproximadament uns 20 minuts cadascun. En total n’hi haurà tres, i cada acte estarà vigilat per uns personatges que faran de guia i introduiran al públic en l’espectacle. Seran l’Anna Mangot, el Lluís Adrán i l’Anna del Río.

–Estaran relacionades les tres representacions?

–Cada actuació té un fil conductor diferent. Però el bonic d’aquest format és que es fa en espais petits i amb encant.

–Entenc que es tracta d’un teatre íntim.

–Sí. Les representacions seran de petit format, per a grups de 20 persones.

–A qui va dirigit l’espectacle?

–Són històries que les pot entendre tothom, però nosaltres recomanem que –si es ve amb nens– siguin majors de 12 anys. Perquè no són temes forts, però els més menuts potser no acabaran de seguir el fil conductor.

–Com sorgeix aquest projecte?

–Aquest model de petit format es va començar a fer a Madrid, i més tard es va portar a Barcelona. I la veritat és que s’està posant de moda i vam decidir que volíem portar-lo a Andorra. A partir d’aquí, vam començar a elaborar Racons. Històries pel forat del pany. Volíem trencar el típic escenari ‘a la italiana’ i fer un espectacle petit a qualsevol racó amb una mica d’encant perquè el públic pogués conèixer l’espai i l’obra d’una altra manera.

–Quina seria la característica d’aquest model?

–Bàsicament, que l’actor té molta més proximitat amb el públic i a l’inversa. Tot és molt més íntim.

–Qui forma part del projecte?

–Tant jo (Natàlia Garrido) com la Cristina Pericas venim del món de l’art. Hem estudiat al Col·legi de Teatre de Barcelona i la veritat és que a partir d’aquesta formació ha sorgit gran part del grup que participa en l’espectacle. En formen part Jaume Viñas, Iona Balcells, Anna Castells, Neus Gisper, Bertus Compañó i Oriol Altimir.També tenim actors del país, com l’Elena Santiago i l’Oriol Guillem.

–‘Racons. Històries pel forat del pany’ sortirà d’Andorra?

–De moment no. És un projecte que hem fet per a Andorra. Però al ser microteatre, és possible que algun acte es mogui a fora. Per exemple, l’obra Lloronas ja ha estat a Barcelona i allà és molt coneguda.

–Hi ha obstacles a Andorra en relació al món teatral?

–Obstacles n’hi ha a tot arreu. Això és inevitable. Però nosaltres no hem tingut cap obstacle important a l’hora de portar l’espectacle. Al contrari, l’ENA (Escena Nacional d’Andorra) i l’Alfons Casal ens han ajudat molt.