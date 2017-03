Entrevistes MARIA MARTISELLA: «No em declaro una dona forçosament feminista» MARIA MARTISELLA Consellera general més jove La consellera general més jove, Maria Martisella.

–És la primera legislatura que estàs al Consell General?

–Doncs sí, i dona la casualitat que, en aquesta legislatura, sóc la consellera més jove de totes.



–Hem avançat molt en la presència i la importància de les dones a l’escenari polític andorrà?

–Jo crec que ha quedat més que pal·lès al manifest que hem fet públic. Tot i això, hem de continuar actuant en aquest sentit per continuar assolint la igualtat.



–Falten dones en càrrecs executius importants?

–Tot i que hi ha dones que lideren projectes de gran envergadura al país, cada vegada estem en una situació més favorable per al nostre gènere. Això queda molt clar veient el goig que feia veure tantes conselleres juntes ahir a la Casa de la Vall!



–Quines mesures es poden aplicar per seguir avançant en la igualtat entre homes i dones?

–No estic d’acord amb els sistemes de quotes ni amb forçar-ne la incorporació. Ha de seguir un curs natural, procurant crear entre tots es situacions propícies per a què d’avanci en la bona direcció.



–Ha après més de les dones o dels homes de la institució?

–De tots dos. Penso que tots els que han passat pel Consell han deixat un bon llegat.



–Es declara vostè feminista?

–No forçosament.



Per M.S.