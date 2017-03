THUBTEN WANGCHEN: «Vaig sortir de la pobresa gràcies als estudis»

Thubten Wangchen (Kyirong, Tibet, 1954) porta el budisme a la sang des que és en aquest món. És la religió que es respira al seu país, la que va heretar de pares i avis. Va viure una infància dura, va passar gana, però la vida li ha ensenyat que sempre s’ha de tenir un somriure i pau. És el seu eslògan.

–És vostè monjo budista i director de la Fundació Casa del Tibet de Barcelona. Com ha estat el camí fins arribar aquí?

–Els xinesos van envair el Tibet i van matar un milió de persones el 1959, entre elles la meva mare. Jo tenia cinc anys. Davant un conflicte bèl·lic, el meu pare va decidir emigrar a l’Índia. Ho vam deixar tot, vam creuar la frontera sense que ens veiessin i vam arribar a Katmandú. Allà vam estar pidolant pels carrers durant uns vuit anys fins que el Govern indi va crear un pla d’estudis per als infants, em van recollir del carrer, em van portar a una escola i em van donar una formació. I als 16 anys vaig tenir la sort d’entrar al monestir privat del Dalai Lama.

–I com va anar a parar a Barcelona?

–Per casualitat. Un grup d’hippies d’Eivissa buscaven marihuana i haixix a l’Índia i el Nepal... I també van trobar el Dalai Lama. Volien aprendre budisme i em van proposar venir amb ells. I aquí porto ja 30 anys. Al cap d’uns anys, el 1994, vaig crear la Fundació Casa del Tíbet de Barcelona. Sóc el primer tibetà a Espanya.

–Què tal, viure en un lloc amb una altra religió?

–Al monestir em van ensenyar a tenir sempre un somriure, a promoure la pau i a no tenir rancúnia a ningú, especialment als xinesos. Ara visc en un país catòlic, no volem conflictes en nom del budisme, cal respectar les altres religions. De fet, quan vaig venir a Andorra la setmana passada vaig fer la missa del diumenge amb el mossèn Ramon al santuari de Meritxell.



–Va combregar?

–És clar. No hi ha cap problema.

–Com va sorgir l’opció de venir a Andorra?

–Ja havia vingut moltes vegades. Tinc uns amics que em van demanar de pujar-hi a fer unes jornades. Vam fer quatre conferències centrades en l’equilibri emocional, la recerca de la pau interior, el karma i el destí, la meditació... I en totes elles vam omplir les 80 places. Així doncs, al juny tornaré perquè hi ha un grup de gent que vol que torni.

–Quina és la missió d’un monjo budista?

–Enriquir el teu interior, fer el màxim per ajudar i no fer mal a ningú. Jo ho intento.Estic en pau amb mi mateix i tracto de compartir-la amb els altres.

–Per què és important meditar i fer exercicis per mantenir l’equilibri emocional?

–Tots els problemes del món –a casa, a la treball, amb la parella, veïns, guerres mundials– són produït pels nostres enganys mentals, la ignorància, l’odi, interessos... Els problemes sorgeixen perquè hi ha negativitat. Si busques la pau has de fer a l’inrevés. I per això cal meditació i d’altres exercicis per mantenir l’equilibri mental.

–Per què passen desapercebuts en el món actual?

–Els diumenges cada vegada va menys gent a missa. Falta vocació i educació religiosa. Avui hi ha tecnologia, molta propaganda a la televisions, al carrer... Tot enfocat en el consumisme. Però l’espiritual, no es ven.