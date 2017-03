DIDAC CAMÚÑEZ: «Aquest any iniciarem la gestió del material musical»

El president de la Societat de drets d’autor i drets veïns (Sdadv), Didac Camúñez, fa un balanç de l’evolució de l’ens. / Per ESTEFANIA GRACIA

–Quins canvis s’han fet a l’Sdadv des de la seva entrada com a president?

–No hi ha hagut canvis. Podem dir que s’ha continuat treballant en la mateixa línia.

–Quina és aquesta línia?

–A mitjans de l’any 2012, l’Sdadv va iniciar la gestió de material audiovisual pel que fa als actes de retransmissió de canals de televisió, empreses radiodifusores i establiments oberts al públic, com restaurants, hotels, bars i gimnasos, entre altres. Pel que fa als establiments del sector hoteler i de la restauració en general, previ a iniciar la gestió, es va signar un conveni marc entre l’Sdadv i la Unió Hotelera d’Andorra. I des de llavors s’ha seguit gestionant aquest material.



–Però aquest any hi ha novetats.

–Sí. L’Sdadv té la intenció d’iniciar la gestió del material musical, i això fins ara no s’havia fet. Però posar en marxa aquesta gestió ha trigat més del que s’esperava, a causa, sobretot, que s’ha hagut de fer un treball previ força complex de signatura de convenis internacionals amb entitats gestores homòlogues d’altres països que treballen al mateix nivell que nosaltres.

–Qui es veurà afectat per aquesta gestió musical?

–Aquesta gestió musical implica a usuaris diversos. D’una banda, els usuaris que no podrien dur a terme la seva activitat sense utilitzar material musical, com locals nocturns, ràdios, televisions o entitats que organitzen concerts i altres activitats musicals. D’altra banda, hi ha els usuaris que utilitzen música sense que això sigui imprescindible per dur a terme la seva activitat, com centres comercials o altres establiments que posen música de fons. Respecte a aquests darrers usuaris, la intenció de l’Sdadv no és imposar una tarifa, sinó que des de l’Sdadv s’estan duent a terme totes les accions possibles que té al seu abast per estudiar les tarifes que els seran d’aplicació prenent com a punt de partida les tarifes generals aprovades per l’Sdadv a mitjans del 2013.

–Quines són aquestes actuacions?

–Des de fa un any, l’Sdadv ha estat realitzant reunions informatives i de treball amb els diferents col·lectius d’usuaris de material musical, havent-hi hagut entesa immediata amb alguns i dificultats amb altres. I amb aquests darrers, els que hi ha dificultats, l’Sdadv està fent tot el possible per reunir-se de nou i intercanviar opinions per finalment poder arribar a una entesa.

–Quines són les dificultats?

–Sempre són dubtes sobre informacions força concretes. Per exemple, com es paguen les tarifes, si influeixen els metres quadrats o si es paga durant l’any, com i per què. Volen acabar de saber com funciona tot, i alguns tarden més que altres en assimilar tota la informació.



–Quins van ser els ingressos de l’Sdadv durant l’any passat?

–Durant l’exercici 2016 vam rebre 364.947,87 euros, però d’aquesta xifra, només es comptabilitzen com a ingressos de l’Sdadv 167.876,02 euros, ja que la resta corresponen als imports que l’Sdadv ha de fer arribar als titulars de drets.

–Els ingressos van ser els previstos?

–Quan es va fer el pressupost de l’any 2016, es va preveure una facturació de 288.993,82 euros. El pressupost es va elaborar durant l’estiu del 2015, quan encara s’estava començant a negociar i signar els contractes amb els usuaris de material audiovisual, per tant, es desconeixia l’import que es podria recaptar en total.

–Quina previsió hi ha aquest any?

–Desconeixem la xifra que es recaptarà aquest any, ja que si tot va segons el previst, aquest serà la primera vegada que l’Sdadv gestionarà els drets d’autor musicals, per tant, a hores d’ara només podem preveure amb certesa els ingressos corresponents a la gestió de material audiovisual.

–Cada any, l’Sdadv destina el 10% dels seus ingressos a projectes culturals, que s’ha fet en els darrers exercicis?

–Des del 2014, s’han donat subvencions només a projectes audiovisuals, ja que fins ara, els ingressos que rebia l’Sdadv provenien tan sols de materials audiovisuals. En relació als imports, durant el 2014-2015 es van atorgar 7.336,88 euros. L’any 2015-2016, 18,797,84 euros i l’any 2016-2017, 21.896,87 euros. Els subvencionats reben un 70% de la subvenció a l’inici del projecte, i un cop el finalitzen, se’ls dona l’altre 30%. Si durant algun any no s’arriba a donar tot l’import de subvencions previst, els diners no atorgats es reserven per adjuntar-los en la propera edició. En total, des del 2014, s’ha donat subvencions a 12 projectes.