RICARDO ADARRAGA: «És més perillós baixar en bici el Tourmalet que fer KL»

PER IVÁN MOURE



Ricardo Adarraga (Barcelona, 1965) és un dels participants a la Copa del Món de km. llançat que vindrà l’abril a Grandvalira. Català, sang basca i suïssa i assentat a Heidelberg (Alemanya), és líder a Hewlett Packard. Viu de la velocitat. A la feina, s’encarrega de fer que bases de dades gegants siguin el més ràpides i a la pista, de ser-ho ell. La seva marca personal i rècord d’Espanya, 240 km./h.

–Què se sent a aquestes velocitats?

–Plaer. És la raó per la qual practico el Kilòmetre Llançat (KL). Els moments previs a la sortida sents una gran tensió que es deslliga quan per fi saltes a la pista, sents el lliscament, el fluir de l’aire... És el moment en què la ment, la sensació de lliscament i volar es fonen en un.

–Ha temut per la seva vida anant tan ràpid?

–Desplaçar-se a altes velocitats, ja sigui en cotxe, moto, bicicleta o esquís sempre comporta perill. Però en el KL no hi ha accidents mortals ni greus perquè les pistes són segures. Crec que és més perillós baixar el Tourmalet en bici a 80 km./h al Tour de França que el KL. Això sí, quan caus el primer impacte és inoblidable. Acabes amb el cos adolorit, masegat, morat i amb cremades. D’aquí la dita: Hi ha dues classes de kaelistes: els que s’han estimbat i els que s’han d’estimbar.

–Com arriba un a ser kaelista?

–L’esquí i la velocitat sempre han estat la meva passió. Sóc motorista i esquio des dels 4 anys. El 2001, de vacances amb amics a Les Arcs, vaig provar el KL a la pista olímpica vestit de turista i amb esquís de descens alpí. Després de tres baixades ja anava a més de 150 km./h. Aquí em va enganxar el virus i no m’ha deixat anar fins ara.

–D’entrada sembla que el KL no té més que deixar-se anar per veure quant corres. Digui’m que hi ha alguna cosa més darrere d’aquesta senzilla conjectura ...

–Pot semblar-ho perquè calen un parell d’esquís, un pendent i línia recta. Però anar ràpid de veritat és bastant més complex. Al KL s’ajunten l’habilitat per lliscar sobre esquís, la tecnologia, material de lliscament, aerodinàmica i força mental. La velocitat s’ha de tenir a la ment, sinó no vas ràpid.



–Quin pes tenen el talent i l’edat?

–És molt important, com a qualsevol altre esport. Hi ha qui, per molt que entrena, no arriba al nivell dels més ràpids perquè els falta aquest talent.

Si et mantens en forma i mantens una vida sana, l’edat no és un problema. Crec que els símptomes de vellesa són les conseqüències d’una vida sedentària i poc saludable. Jo faig esport cinc vegades a la setmana, és una droga per a mi, i això em permet estar entre els deu millors kaelistes del món.

–Fa un any i escaig que vostè és el conillet d’Índies d’un projecte científic relacionat amb el KL. Què es vol demostrar?

–Va sortir per casualitat. En una revista d’esquí vaig trobar un article científic fascinant sobre el material usat per a les soles d’esquí. Estava escrit per Matthias Scherge, un catedràtic de l’Institut Tecnològic de Karlsruhe. Porta anys investigant els processos de lliscament sobre gel i neu. Acostumat durant anys a acceptar els mites sobre preparació de material d’esquí, va ser la primera vegada que vaig trobar algú que estudiava el tema amb mètode científic. Casualment viu a mitja hora en cotxe, vaig contactar amb ell i li vaig explicar sobre l’KL. Va ser un enamorament sobtat. Per als investigadors, el KL és un laboratori ideal perquè és molt bàsic i els resultats són molt més reproduïbles que en altres disciplines d’esquí. Així vam començar aquest projecte, al qual estem desenvolupant nous materials per a soles o nous dissenys per a estructures.

–Ha vingut a la presentació del KL i aprofita per quedar-se tres dies a entrenar... Està provant material?

–És important fer-ho per acumular dades intercanviar-les amb els fabricants. També cal saber quina combinació de material és òptima. És semblant al que faria un pilot de Fórmula 1 a la pretemporada per esbrinar el millor setup i provar innovacions.

–Vostè se sent esportista o científic?

–Més que científic, em sento enginyer i esportista. El científic analitza els fenòmens de la natura i intenta establir les lleis que la regeixen; l’enginyer converteix en solucions els descobriments de la ciència per posar-los al seu servei. Exactament això és el que faig al KL. Més esportista o més enginyer? No et puc dir. Totes dues disciplines me les va inculcar el meu pare, enginyer i atleta olímpic. No entenc la meva vida sense ells. Segurament per això he acabat al KL, una disciplina en què puc viure amb passió l’enginyeria i l’esport.