Entrevistes SERGI VINYAL: «Soc conscient que la carrera esportiva és curta» SERGI VINYAL RIDER Sergi VInyal en la presentació del Total Fight Masters Freestyle de Grandvalira.

L’estil lliure és la seva forma de vida. Ho va tenir clar de ben jove, però fa tres anys aquest rider va fer un canvi significatiu, aparcant definitivament els esquís per passar-se al surf de neu. Havia competit en freeski i des de l’any passat també ho fa sobre la taula. / Per JOAN JOSEP BLASCO



–Per què es va decidir a fer el canvi de disciplina?

–Tenia un amic que feia snowboard i sempre anàvem junts a esquiar. Em deia que ho provés, perquè m’agradaria. No parava de dir-m’ho i al final em va convèncer i vaig fer-ho. Al principi va ser un autèntic desastre, però vaig anar fent i l’any següent em vaig comprar una taula i vaig pensar en fer totes dues coses, però al final hem vaig quedar només amb el surf de neu perquè m’agradava molt més.



–Quines sensacions l’han convençut que diferencien les dues modalitats?

–Realment són bastant semblants. A l’hora de fer els trucs no es diferencia massa. La taula m’agrada més perquè pots jugar-hi més i és més divertit. Fent fora pista també és molt millor.



–La balança va caure ràpidament en favor del surf de neu i en detriment de l’esquí?

–Només una setmana. Quan vaig agafar la taula vaig estar uns dies fent també esquí i ja em vaig quedar amb el surf de neu. Els esquís ja no els he tornat a agafar. Potser algun dia me’ls torno a posar, però tinc clar que em quedo amb la taula.



–És un rider jove i encara li queda molta evolució per davant. Hi veu un futur en aquest món de l’estil lliure?

–M’agradaria dedicar-me a la competició, però soc conscient que la carrera esportiva és molt curta i per tant, ho estic compaginant amb els estudis. És molt important seguir estudiant, perquè actualment no tinc el nivell com per dedicar-me a l’snowboard. M’agradaria poder-ho fer, però de moment no tinc prou qualitat per fer-ho.



–Sent que rep suport com a esportista?

–No massa, perquè a Andorra la gent que fa surf de neu no se li donen masses ajudes. No hi ha federació d’snowboard com en d’altres països. M’he de buscar molt la vida tant per entrenar com per competir, perquè no tinc cap ajuda al darrere i estem lluitant per a veure si es pot crear.



–Què els permetria tenir aquesta federació?

–Podríem fer més coses i tenir unes ajudes per a la gent d’aquí que s’hi vol dedicar. Quan anem a competir fora ens ho hem de pagar de la nostra butxaca i les ajudes que tenim dels patrocinadors són molt limitades, no donen per gaire.



–Seria equiparar-se a d’altres països...

–És una llàstima que en un país de neu com és el nostre no hi hagi una federació d’snowboard que ens permeti tenir un recolzament i tenir l’oportunitat de gaudir d’un major suport per seguir progressant com a esportista. A Andorra tenim molts joves que practiquen surf de neu i aquesta federació els permetria motivar-los a continuar endavant i a continuar millorant.



–No podrien estar encabits en la Federació Andorrana d’Esquí, com passa amb el boardercross?

–No, hauria de ser una diferent perquè no té res a veure aquesta modalitat amb la d’estil lliure que practiquem.