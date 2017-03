JOSEP MARTÍNEZ: «Gaudir d’un concert no depèn només de l’oïda»

El violinista i musicòleg Josep Martínez realitza avui una nova xerrada del cicle Aprèn a escoltar l’ONCA a la Biblioteca Comunal d’Escaldes-Engordany, a les set de la tarda. La ponència es basa en la gestualitat i l’expressió de l’emoció dels solistes a través de gravacions i vídeos de les obres. L’objectiu principal d’aquestes conferències és ajudar als ciutadans a gaudir més dels concerts. / Per ESTEFANIA GRACIA

–En què consisteix la xerrada?

–La xerrada s’emmarca en el cicle Aprèn a escoltar l’ONCA que fa un parell d’anys que està en funcionament.

–Quin és el propòsit?

–El propòsit és donar informació general i divulgativa perquè la gent gaudeixi més dels concerts. Sovint s’escolta: «m’agrada molt el concert, però no hi entenc gaire». I ara ja no hi ha excusa, amb xerrades com aquesta volem ajudar a entendre els concerts. Cada xerrada del cicle també se centra en un tema diferent.

–Aquesta en quin tema se centra?

–Parlarem del gest musical. Serà una xerrada molt participativa. Hi haurà uns exercicis per veure vídeos de concerts amb so i imatges amb la finalitat de veure fins a quin punt la música en viu és un espectacle complet, ja que no és només una activitat sonora, sinó també visual. Per tant, analitzarem els gestos dels instruments, com el violí té una gestualitat molt més oberta que, per exemple, el piano. I sobretot, reflexionarem sobre el fet que gaudir d’un concert no depèn només de l’oïda, sinó també de la visió.

–Quins dubtes té la ciutadania a l’hora d’entendre els concerts?

–Els dubtes van sorgint, sovint hi ha coses molt bàsiques de protocol. Per exemple, alguns es pregunten quan s’ha d’aplaudir, perquè l’orquestra està disposada d’una manera i no d’una l’altra, etc. Són curiositats que permeten conèixer el protocol de concerts, perquè tot té una explicació.

–La xerrada està oberta a tothom?

–Sí. Pot venir tothom que vulgui conèixer més tot aquest món. Explicarem coses perquè després es puguin aplicar a l’hora de gaudir d’un concert. És anar més enllà d’assentar-te i escoltar el que hi ha.

–Amb una xerrada n’hi ha prou per entendre un concert?

–En temes d’aprenentatge i ampliació de coneixements mai n’hi ha prou. Nosaltres fem una pinzellada i després els participants poden complementar la informació a través d’Internet o amb altres activitats.

–La ponència es pot aplicar a tot tipus de concerts?

–Jo crec que sí. Evidentment, ja que es fa a través de l’ONCA, posarem exemples clàssics, però en el fons, tracto temes universals, de qualsevol música en viu. En aquest cas, l’estudi des gestos es podria aplicar a un concert d’artistes d’ara, com la Shakira o Lady Gaga. Perquè la posada en escena, encara que sigui molt diferent, en el fons té el mateix propòsit: comunicar a través de la música, el gest, la imatge, la llum, etc.

–A qui li costa més entendre els concerts?

–No hi ha un perfil específic. A les xerrades, per exemple, hi ha gent molt dispar: vénen des de nens a gent gran. Més que costar d’entendre, es tracta de gent que li agrada la música i vol aprofundir una mica més en aquest món. Hi ha fins i tot pares que porten els seus fills amb la voluntat que aquests es vagin familiaritzant amb la música i la seva comprensió.