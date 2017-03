Entrevistes JOSEP MARIA CABANES: «El patrocini transmet la cultura de l’empresa» JOSEP MARIA CABANES Sots-director general de Banca País d’Andbank

–La gent té clara la diferència entre patrocini i publicitat?

–Actualment sí. Al principi es podia confondre. Avui dia tothom diferencia la publicitat pura i dura que apareix als diaris, ràdio, televisió i fins i tot, a les pàgines web, del patrocini, una relació entre l’empresa i els seus targets. El patrocini ha pres un caire diferent, tot i que la vessant comercial és inherent al concepte, l’utilitzem com un mitjà més institucional per transmetre la cultura de l’empresa.



–Com es decideixen els patrocinis i quin és l’àmbit que Andbank considera més atractiu?

–No és tan el com es decideixen sinó com es formula la selecció. Totes les entitats tenim un pla estratègic a curt i llarg termini en el que es decideixen i s’apliquen des de les accions comercials, els canvis i les innovacions informàtiques fins a la línia de comunicació i de patrocini. Actualment, la intenció d’Andbank és dirigir una part d’aquests esforços cap a la investigació i cura del càncer, a més d’altres àmbits com el cultural i social i l’esport. Fa tres anys que l’entitat col·labora amb la Fundació FERO, creada pel doctor Josep Baselga, des de la qual s’està duent a terme una gran tasca d’investigació per a la lluita contra el càncer. Un altre dels àmbits d’actuació és el social. Estem treballant amb l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell donant suport al Taller Xeridell, per a la reinserció social dels seus membres.



–L’entitat també s’ha destacat pel seu paper en els patrocinis esportius.

–És ben conegut que des de sempre Andbank ha estat al costat de l’esport. Creiem que el treball en equip és important per al bon funcionament d’una empresa i les entitats esportives funcionen de la mateixa manera, tothom està implicat en els bons resultats. Sempre hem dit que la raó d’aquest suport és perquè creiem en l’esport, en el conjunt de valors que aquesta pràctica representa i simbolitza, que són molt similars als que Andbank té com a propis: el treball en equip, el talent, l’esforç i la constància. Igualment, des de fa més de deu anys donem suport al COA, una entitat que fa que els nostres esportistes nacionals puguin representar els colors del nostre país a nivell internacional.



–Quins beneficis donen els patrocinis?

–No són els beneficis sinó el retorn que l’entitat pot fer envers la societat. Tot i que pot semblar un tòpic, el nostre projecte de responsabilitat social corporativa no contempla els beneficis econòmics, sinó no seria un projecte social. En canvi, i aquí trobem la diferència, sí que esperes un retorn de la publicitat ja que dones a conèixer a les persones quins són els teus productes, els seus avantatges i característiques a l’hora de contractar-los.



–I parlant de productes, hi ha productes que aportin algun benefici a la societat?

–De productes hi ha de tota mena. Cadascun pot aportar un benefici diferent. Tenim productes que són responsables, com poden ser els fons d’inversió amb impacte social, com el BlueOrchard d’Andbank, que es tracta de donar microfinanciació a persones sense poder adquisitiu de diversos països del món, actualment està repartit entre microempresaris de 39 països diferents. També hi han els productes de seguretat, que no són altres que els plans de pensions i de jubilació. Les assegurances estan en auge.



–Recorda quin ha estat el patrocini més important per la seva repercussió mediàtica?

–Crec que, a banda de l’Open de Tennis que organitzàvem juntament amb el Comú d’Escaldes-Engordany i al qual hi van assistir nombrosos i importants tenistes mundials, el més important, pel volum de persones que hi van aportar el seu esforç i treball i per la magnitud de països que hi van participar, van ser el Jocs del Petits Estats del 2005.



PER JOAN RAMON BAIGES